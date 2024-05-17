Dijital yayıncılıkta yeni dönem: Ödeme sistemi değişecek

Apple ve diğer yayın akışı şirketleri, eğlence sektörünün ücretlendirme modelinde değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Şimdilik sadece fikir aşamasında olan yeni önerilen sistem, oyuncular ve diğer yapım personeli gibi kişilere, en azından kısmen, filmin şirket platformunda ne kadar iyi performans gösterdiğine göre ödeme yapılmasına dayanıyor. Yani, bir filmi ne kadar fazla insan izlerse, emekçileri de o kadar fazla ödeme alacak.

Bloomberg, Apple’ın yeni ücretlendirme modeli hakkında bilgi vermek üzere şirket temsilcileriyle buluştuğunu bildiren şirket içi bir bildirisini ve eğlence sektöründeki kişilerle yapılan konuşmaları aktarıyor.

Bu yeni model, bir puan sistemine dayalı olarak çeşitli boyutlarda ikramiyeler içerecek. Bu ikramiyeler çeşitli faktörlere göre dağıtılacak ve Bloomberg’in özetlediğine göre üç ana kriter, “izlemek için Apple TV+’a kaydolan kişi sayısı, izlemeye ne kadar zaman ayırdıkları ve programın izleyici kitlesine göre maliyeti” olacak. Ayrıca ilk üç diziden birine emek vermiş olanlar, bir sezon için 10,5 milyon dolara kadar ikramiye alabilecek.

Bloomberg’e göre modelin arkasındaki fikir, performansı ücretle daha yakından birleştirmek ve ideal olarak daha iyi içerikler oluşturulmasını teşvik etmek. Şu anda yaratıcılara, bir uzun metrajlı film veya dizi daha yapılmadan önce bile büyük ücretler ödenebiliyor ve Bloomberg’in söylediğine göre bu trend büyük ölçüde Netflix ile başladı.

Bu model, platformların büyük yetenekleri kazanmaya çalıştığı ve sırf belirli oyuncuları, yönetmenleri veya yapımcıları sitelerine çekmek için büyük miktarda para dağıtmaya istekli olduğu yayın endüstrisinin ilk büyümesine bağlıydı. Ancak artık şirketler, maliyetleri düşürmeye çalışırken yeni yöntemler arıyorlar. Apple’ın yanı sıra Amazon ve Netflix gibi diğer şirketler de benzer puanlama sistemlerini değerlendiriyor.