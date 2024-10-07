Discord kapanıyor mu? Tepki çeken olaylar sonrası gözler BTK’da

Sosyal medyanın kullanımının artmasıyla birlikte dezenformasyon, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek gibi birçok olayın sayısı da artmaya başladı. Öte yandan canlı yayın platformlarından yapılan yayınlar da sınırın ötesine geçti. Bunların başında gelen Discord, son birkaç gündür yapılan kan dondurucu olaylar nedeniyle gündemde.

Canlı yayın platformu üzerinden çocuk istismarı ve tehdit gibi çeşitli suçların işlendiği ortaya çıkarken, gözler BTK’ya çevrildi. Peki Discord kapanacak mı? Discord ne işe yarar? İşte merak ettiğiniz her şey!

DISCORD NEDİR?

Discord son zamanlarda bazı kötü niyetli kullanıcılar tarafından suistimal edilmesiyle gündem geldi. Özellikle küçük yaştaki kullanıcıların, tehdit ve şantaj yoluyla istismar edildiğine dair haberler platformun güvenliğini sorgulatmaya başladı. Discord güvenliği konusunda kaygıya neden olurken bambaşka iddialar da bu endişeleri beraberinde getirdi. Peki Discord nedir?

Discord, arkadaşlar, oyun toplulukları ve geliştiricileriyle sesli, görüntülü ve yazılı sohbet etmeni sağlayan ücretsiz bir iletişim uygulamasıdır. Yüz milyonlarca kullanıcısıyla bu uygulama, insanlarla çevrimiçi bağlanmanın en popüler yoludur. Discord neredeyse her popüler platform ve aygıtta kullanılabiliyor. Bu platformlara Windows, macOS, Linux, iOS, iPadOS, Android ve internet tarayıcıları da dâhil.

DISCORD KAPANACAK MI?

Geldik asıl soruya. Yaşanan olayların ardından Discord kapanacak mı sorusu merak konusu olmaya başladı.

Yakın zamanda gelen iddialar yeni bir kısıtlamanın yolda olduğunu gösteriyor.

Aktarılan bilgilere göre, Discord'un Türkiye'de yasaklanma ihtimali bulunmuyor; fakat bu konudaki tartışmalar kullanıcılar arasında rahatsızlık yaratıyor. Türkiye'deki kullanıcılar, bu platformla ilişkilerinin nasıl evrileceğini merak ediyorlar. Yetkililerin de bu alanda yeni bir çalışma başlatması bekleniyor. Ancak sonuç olarak Discord için kapanma kararı şu an için yok.