Discord'a yaş doğrulama şartı geliyor

Kullanıcılar yetişkin olduklarını kanıtlamadıkları sürece hesapları otomatik olarak "teen-appropriate (ergenlere uygun)" şeklinde ayarlanacak.

18 yaşından büyük olduğu doğrulanmayan kullanıcılar marttan itibaren yaş kısıtı olan sunucu ve kanallara erişemeyecek ve Discord'un canlı yayın benzeri "stage" kanallarında konuşamayacak.

"Teen-appropriate" hesaplar tanımadıkları kişilerden gelen arkadaşlık istekleri için de uyarı alacak ve bu bu kişilerden gelen özel mesajlar otomatik olarak ayrı bir gelen kutusuna gönderilecek.

Bu hesaplar ayrıca platformun "hassas" diye algıladığı içerikler için filtrelerle karşılaşacak.

BBC'nin haberine göre yaş doğrulaması, yüz taramasıyla yaş tahmini veya kimlik belgesi yükleme yoluyla yapılabilecek.

Tüm kullanıcıları kapsayacak

Discord halihazırda İngiltere ve Avustralya'daki bazı kullanıcılarından çevrimiçi güvenlik yasalarına uymak için yaşlarını doğrulamalarını istiyor ancak mart başından itibaren bu yaş doğrulama uygulamasını dünya çapındaki tüm kullanıcılara yaygınlaştıracak.

Çevrimiçi sohbet hizmeti Discord'un, aylık 200 milyondan fazla kullanıcısı olduğu belirtiliyor.