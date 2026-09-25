Discord'dan yaş doğrulaması hamlesi: Kimlik ve selfie şartı kalkıyor mu?

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Yeni sistemde kullanıcıların yaş grubu, hesap kullanım süresi, dahil oldukları topluluklar, bağlı oyunlar ve genel aktivite gibi çeşitli sinyaller değerlendirilerek otomatik şekilde tahmin edilecek.

Kullanıcıların yüzde 90'ından fazlası manuel doğrulama yapmayacak

Digital Trends'in haberine göre Discord, yeni yaş tahmin sistemini bu hafta kademeli olarak kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Sistem, kullanıcıları otomatik olarak "Yetişkin", "Genç" veya "Doğrulanmamış" şeklinde farklı yaş gruplarına ayıracak. Şirket, kullanıcıların yüzde 90'ından fazlasının yaşını manuel olarak doğrulamak zorunda kalmayacağını belirtiyor.

Discord yaşınızı nasıl belirleyecek?

Platform, yaş tahmini sırasında birden fazla kullanım verisini değerlendirecek.

Bunlar arasında;

*Hesabın ne kadar süredir kullanıldığı,

*Kullanıcının dahil olduğu topluluklar ve sunucular,

*Bağlı oyunlar,

*Genel aktivite düzeyi gibi bilgiler bulunuyor.

Discord, yaş tahmini amacıyla kullanıcıların mesajlarını, sesli görüşmelerini veya diğer içeriklerini analiz etmeyeceğini belirtiyor. Ayrıca tek bir sunucuya veya topluluğa katılımın yaş grubunun belirlenmesinde tek başına yeterli olmayacağı ifade ediliyor.

Genç kullanıcılar için ek kısıtlamalar gelecek

18 yaş ve üzerindeki kullanıcılar "Yetişkin Yaş Grubu"na yerleştirildiğinde Discord'u kullanma biçimlerinde önemli bir değişiklik olmayacak.

13-17 yaş grubundaki kullanıcılar ise daha kapsamlı güvenlik önlemlerine tabi tutulacak. Bu kullanıcıların kimlerle iletişim kurabileceği ve hangi içeriklere erişebileceği sınırlandırılabilecek.

Yabancılardan gelen mesajlar "Mesaj İstekleri" bölümüne yönlendirilebilecek. Hassas görseller bulanıklaştırılabilecek veya engellenebilecek. Ayrıca yaş kısıtlaması bulunan sunucu, kanal ve bot komutlarına erişim sınırlandırılacak.

Bununla birlikte normal doğrudan mesajlaşma, sesli görüşmeler ve yaş sınırlaması bulunmayan sunucular kullanılmaya devam edilebilecek.

Sistem yaşınızı yanlış tahmin ederse ne olacak?

Discord, yaş tahmin sisteminin bazı durumlarda hata yapabileceğini kabul ediyor. Yanlış yaş grubuna yerleştirilen veya "Doğrulanmamış" olarak sınıflandırılan kullanıcılar, Kullanıcı Ayarları > Hesap Durumu bölümünden yaşlarını manuel olarak doğrulayabilecek.

Doğrulama yöntemleri bölgeye ve kullanılan cihaza göre değişebilecek. Kullanıcılardan kredi kartı, Google Wallet, Apple App Store veya Google Play Store üzerinden yaş bilgisi doğrulaması, video selfie, kimlik taraması ya da AgeKey gibi yöntemlerden biri istenebilecek.

Yüz taraması ve kimlik bilgileri nasıl korunacak?

Discord, yüzle yaş tahmininin cihaz üzerinde gerçekleştirildiğini ve selfie görüntüsünün şirkete veya yaş doğrulama hizmeti sağlayıcılarına gönderilmediğini belirtiyor.

Yaş doğrulama sırasında yüklenen kimlik belgeleri ve görsellerin ise yaş grubu belirlendikten sonra silineceği aktarılıyor.

Sistem neden daha önce ertelenmişti?

Discord'un önceki yaş doğrulama sistemi; yüz taraması, kimlik kontrolü ve üçüncü taraf doğrulama hizmetlerinin kullanılması nedeniyle kullanıcıların tepkisiyle karşılaşmıştı.

Şirket, bu eleştirilerin ardından sistemin kapsamını genişletmeyi ertelemişti. Yeni yaş grubu sistemi ise bu hafta kademeli olarak kullanıma sunuluyor.

Discord, sistemin tüm hesaplarda görünmesinin birkaç gün sürebileceğini belirtiyor.