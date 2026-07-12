Disney Plus, bazı içeriklerini ücretsiz sunmayı değerlendiriyor

YouTube'un TV'deki kullanım süresi arttıkça, dijital platformlarda geçirilen süre düşüyor.

Tamamen ücretsiz erişilebilen bu rakiple başa çıkmak için yeni yöntemlere ihtiyaç olduğunu düşünen Disney, şimdi tamamen ücretsiz bir Disney+ servisini masaya yatırıyor.

Söz konusu ücretsiz versiyonda tüm içeriklerin olması beklenmiyor. Ancak Disney, belli başlı içeriklerin tamamen ücretsiz olarak kullanıcılara sunulduğu, abonelik ücretleri yerine sadece reklam gelirlerine bel bağlayan bir paket de sunmaya başlayabilir. Nitekim şu anda şirketin bu konuyu ciddi şekilde değerlendirdiği belirtiliyor.

Disney+ böyle bir yola girmeyi tercih ederse, zamanla diğer dijital platformların da aynı yöntemi deneyebileceği belirtiliyor.