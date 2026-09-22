Disney+'ta reklamsız paket dönemi sona mı eriyor?

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Dijital yayın platformu Disney+, abonelik sözleşmesinde yaptığı değişiklikle tüm paketlerde reklam ve tanıtım içeriklerinin gösterilmesinin önünü açtı.

Güncellenen Disney+ Abone Sözleşmesi'ne göre platform, abonelik türü fark etmeksizin reklam, sponsorluk ve tanıtım içerikleri yayınlama hakkını saklı tutacak.

Bu değişiklik, daha önce reklamsız olarak sunulan en üst paket dahil olmak üzere tüm abonelik seçeneklerinde kullanıcıların reklam veya tanıtım içerikleriyle karşılaşabileceği anlamına geliyor.

Reklamsız paket tamamen reklamsız olmayacak

Yeni düzenlemeyle Disney+, içeriklerin öncesinde ve sonrasında reklam yayınlayabilecek. Platform ayrıca canlı yayınlar, özel etkinlikler ve üçüncü taraf içerikleri sırasında da reklam gösterme hakkına sahip olacak.

Ancak bu durum tüm içeriklerin reklamlarla kesileceği anlamına gelmiyor. Değişiklik, Disney+'ın söz konusu reklam ve tanıtım içeriklerini abonelik paketlerinden bağımsız olarak yayınlayabilmesine imkan sağlıyor.

Daha önce içerik ortasında reklam gösterimi ağırlıklı olarak “Reklamlı” paketle sınırlıyken, yeni sözleşmeyle reklamsız paket kullanıcılarının da içerik öncesi veya sonrasında tanıtım videolarıyla karşılaşmasının önü açıldı.

Yıllık 4.500 TL'lik paket de kapsamda

Türkiye'de yıllık 4.500 TL seviyesinde sunulan “Reklamsız” paketi kullanan aboneler açısından da değişiklik söz konusu.

Yeni şartlara göre bu paketi kullananlar, içeriklerin başlangıcında veya sonunda Disney+ tarafından gösterilen tanıtım içerikleriyle karşılaşabilecek.

Dolayısıyla “reklamsız” ibaresi, platformun yeni sözleşmesiyle birlikte daha önceki kapsamından farklı bir anlama gelebilecek.

Canlı yayınlar ve özel etkinlikler de kapsamda

Disney+'ın yeni şartları yalnızca normal dizi ve film içerikleriyle sınırlı değil.

Cnbc-e'nin aktardığına göre platform; canlı yayınlar, özel etkinlikler ve üçüncü taraf içerikleri dahil olmak üzere farklı yayın türlerinde de reklam ve sponsorluk içerikleri gösterebilecek.

Böylece Disney+, reklam gelirlerini abonelik ücretlerinin yanında daha geniş bir içerik ve yayın yelpazesinden elde edebilecek bir model oluşturuyor.

Yeni düzenleme, dijital yayın platformlarının abonelik gelirlerinin yanı sıra reklam gelirlerine daha fazla ağırlık verdiği dönüşümün Disney+ tarafındaki son örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.