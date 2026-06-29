Dow Jones’ta teknoloji ağırlığı artıyor: Endekste yeni dönem başladı
Alphabet bugünden itibaren Verizon'un yerine Dow Jones Sanayi Endeksi'ne dahil ediliyor.
Alphabet bugünden itibaren Verizon'un yerine Dow Jones Sanayi Endeksi'ne dahil ediliyor. Değişiklik, bugünkü açılış öncesinde tamamlanacak.
Google'ın çatı şirketi Alphabet'in A grubu hisseleri (GOOGL), 30 hisseden oluşan endekste Verizon'un yerini alacak.
Alphabet düzenlemenin ardından Dow Jones endeksinde Nvidia, Amazon, Apple ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerine katılmış olacak.
Endeks sağlayıcısı S&P Global, Alphabet'in endekse dahil edilmesinin yapay zekâ, bulut altyapısı ve dijital reklamcılık gibi temaların Dow Jones Endeksi üzerindeki etkisini artıracağını ifade etmişti.