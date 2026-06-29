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Dow Jones’ta teknoloji ağırlığı artıyor: Endekste yeni dönem başladı

Alphabet bugünden itibaren Verizon'un yerine Dow Jones Sanayi Endeksi'ne dahil ediliyor.

Haber Merkezi
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Dow Jones’ta teknoloji ağırlığı artıyor: Endekste yeni dönem başladı
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Alphabet bugünden itibaren Verizon'un yerine Dow Jones Sanayi Endeksi'ne dahil ediliyor. Değişiklik, bugünkü açılış öncesinde tamamlanacak. 

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in A grubu hisseleri (GOOGL), 30 hisseden oluşan endekste Verizon'un yerini alacak. 

Alphabet düzenlemenin ardından Dow Jones endeksinde Nvidia, Amazon, Apple ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerine katılmış olacak.

Endeks sağlayıcısı S&P Global, Alphabet'in endekse dahil edilmesinin yapay zekâ, bulut altyapısı ve dijital reklamcılık gibi temaların Dow Jones Endeksi üzerindeki etkisini artıracağını ifade etmişti. 

 