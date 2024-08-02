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Dünyada kaosa neden olmuş, sistemler çökmüştü! Google'ın ana şirketi Alphabet'ten CrowdStrike kararı

Küresel yazılım krizine neden olan CrowdStrike için Alphabet yeni bir karar aldı. Şirket, CrowdStrike'taki hisselerini düşürdü.

Haber Merkezi
Reuters
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Dünyada kaosa neden olmuş, sistemler çökmüştü! Google'ın ana şirketi Alphabet'ten CrowdStrike kararı
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Hatalı bir güncelleme yayınlayan CrowdStrike, Windows işletim sistemine sahip milyonlarca kurumsal cihazın mavi ekran vermesine neden olmuş, havacılık başta olmak üzere birçok sektör krizden etkilenmişti.

Reuters'ın haberine göre Google'ın çatı şirketi Alphabet, siber güvenlik şirketi Crowdstrike'taki hissesini azalttı. Şirket, sahip olduğu A Sınıfı hisselerini 855.789'dan 427.895'e düşürdü. Değişiklik, 30 Haziran itibarıyla geçerli.

Crowdstrike'tan konuya ilişkin henüz bir yorum gelmedi.

Geçen ay Crowdstrike'ın yaptığı bir yazılım güncellemesinin ardından dünya genelinde yaşanan teknik bir aksaklık, sağlık, bankacılık ve havacılık gibi sektörleri etkileyerek bilgisayar sistemlerini felç etmişti.

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