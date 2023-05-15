Dünyanın en büyük dijital medya şirketlerinden biri iflas etti

20 yıl önce küçük bir punk dergisi olarak yayın hayatına başlayan, yıllar içerisinde film stüdyosu ile reklam ajansı da kuran ve çok uluslu medya şirketlerinden bir tanesi olan Vice Media Group, resmen iflas başvurusunda bulundu.

Başvuru, İflas Kanunu'nun 11. Bölümü çerçevesinde gerçekleşti. Kanun, Vice'a sınırlı süreyle bazı esneklikler tanıyacak.

Vice Media, ABD'de geçerli olan kanun gereği alacaklılarına karşı yükümlülüklerini erteleyebilecek. Ayrıca borçlarını yeniden düzenleyerek işin bir kısmını satmak için de zamana sahip olacak.

Öte yandan tüm bu girişimler başarısız olursa şirket, kendi yatırımcılarına yalnızca 225 milyon dolara satılabilir.