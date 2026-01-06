Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES kapılarını açıyor

Deniz Güldağ / Las Vegas

Nielsen IQ Tüketici Araştırma Şirketi (NIQ) ve Tüketici Teknolojileri Birliği (CTA) verilerine göre, sektörün büyüme hızı ise bu yıl Avrupa'da yüzde 3, Güney Amerika'da yüzde 2, Ortadogu ve Afrika'da yüzde 3 olarak tahmin edildi.

Tüketici teknolojileri harcamalarının 2026’da önceki yüksek büyüme artış hızlarının aksine Gündeydoğu Asya'da gerilemesi ve Kuzey Amerika’da ise yatay seyretmesi bekleniyor. Yine de, CTA'nın tahminlerine göre, ABD tüketici teknolojisi sektörünün geliri 2026 yılında 565 milyar dolara ulaşacak. Perakende gelirlerinin 2026 yılında %3,4 oranında artması bekleniyor. Yazılım ve hizmetler alanında ise rekor gelir sağlanacağı ifade edildi.

Fuar açılışının hemen öncesindeki medya gününde CES’in Inovasyon ve Trendlerden Sorumlu Direktörü Brian Comiskey ve İletişim ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Melissa Harison'ın yaptığı teknoloji trendleri sunumunda özetle şu bilgiler paylaşıldı:

Tüketici teknolojilerinde 3 mega trend

- Teknoloji alanında 2026'ya damgasını vurması beklenen 3 ana eğilim; akıllı transformasyon, insan ömrünün kaliteli biçimde uzatılması ve gelecek mühendisliği olacak.

- 2020'li yıllarda kendimizi yeni bir çağda bulduk: 'Akıllı transformasyon' çağı. Yapay zekanın yükselişi ve artan yetenekleri, işletmelerin işleyişini, çalışanların rolünü ve tüketicilerin yaşamlarını değiştiren bir inovasyon dalgasına dönüştü. CTA ve CES araştırmasına göre, iş yerinde yapay zeka kullananların sayısı ABD'de yüzde 63, İngiltere'de yüzde 56, Kore'de yüzde 48 ve Almanya'da yüzde 41. Aynı verilere göre, yapay zeka sayesinde iş yerinde haftada ortalama 8,7 saat iş gücü tasarrufu sağlandı.

Fiziksel yapay zeka ve robotik devrimi

- İnsansı robotlar, endüstriyel ve sağlık alanında kullanılan gelişmiş robotlar ve otonom araçlar akıllı transformasyonun önemli parçalarını oluşturacak.

Akıllı görme teknolojileri öne çıkıyor

- Akıllı gözlükler ve XR kulaklıklar için yeni donanım ve yazılım teknolojileri gelişimini sürdürüyor ve bu teknolojikerin gerçek hayatta birçok kritik rolü var. Doktorların binlerce kilometre uzaktan ameliyat yapmasına olanak tanıyan uzaktan cerrahi teknolojileri bunun iyi bir örneği. Bu da konuyu ikinci önemli mega trende getiriyor;

İnsan ömrünün uzatılması ve yaşam kalitesinin arttırılması

- Biyoteknoloji ve sağlık teknolojisi, insanların daha uzun yaşaması ve daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olması için önemli bir potansiyel yaratıyor. Hassas tıp, genetik, biyomühendislik ve yapay zeka alanındaki gelişmelerin yardımıyla sağlık hizmetlerini "herkese uyan tek bir çözüm" yaklaşımından, veri odaklı kişiselleştirmeye doğru dönüştürüyor. Uzaktan bağlantılı teşhis cihazları, hastane duvarlarının ötesine sürekli sağlık hizmeti sağlayan teletıp platformları ve akıllı ev teknolojileri evleri birer sağlık merkezi haline getiriyor.

- Evler daha akıllı ve daha kişiselleştirilmiş hale geliyor. Yapay zeka evde akıllı ortamlar yaratmak için günlük alışkanlıklarmızdan öğreniyor. Akıllı elektrik panelleri yardımıyla hane halkının enerji kullanımını optimize etmesine yardimci olarak maliyetleri düşürüyor. Güvenlik standardizasyonu, evin tamaminda güvenliği ve kişisel refahı güçlendiriyor.

Otomotiv sektörü inovasyonla dönüşüyor

- Otomobiller yazılım odaklı ekosistemlere dönüşüyor, tekerlekli akıllı telefonlar gibiler. Yapay zeka destekli sürücü profilleri, uyarlanabilir eğlence sistemleri ve öngören bakım sistemileri sayesinde deneyim her sürücünün ihtiyaçlarına göre uyarlanıyor. Otomobil üreticileri, inovasyonu hızlandırmak için teknoloji şirketleri, bulut hizmet sağlayıcıları ve hatta içerik platformlarıyla güçlerini birleştiriyor. Otonom araç teknolojilerinin bu yıl gelişme hızını artırması bekleniyor. Otonom sürüş artık sadece teoride değil, bu yıl daha fazla yollarda olacak.

Yeni sanayi devrimi başladı

- Şirketler, hassasiyeti, güvenliği ve verimliliği artırmak amacıyla inşaat sektörüne yapay zekayı entegre ediyor. Keza, tarım şirketleri, verimliliği artırırken kaynak israfını ve çevresel etkileri azaltmak amacıyla yeni nesil otonom traktörler kullanmaya başlıyor.

- 2026’da, akıllı transformasyonu sağlayacak yenilikleri, daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için geliştirilen teknolojileri ve geleceği inşa ederken bugünün ve yarının en karmaşık sorunlarını çözücek inovasyonların öne çıktığını göreceksiniz.