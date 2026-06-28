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Dünyanın en değerli 30 Unicorn şirketi açıklandı!

Küresel ölçekte yayımlanan 2026 yılı güncel analizlerine göre, dünyanın en değerli 30 "Unicorn" (değeri 1 milyar doları aşan halka açık olmayan özel şirketler) girişimi toplamda 3,9 trilyon dolarlık devasa bir piyasa değerine ulaştı. Fintech ve e-ticaretin uzun süren saltanatını kökünden sarsan yapay zekâ (AI) sektörü, bu toplam değerin tek başına yaklaşık %60’ını oluşturarak özel sermaye pazarının tartışmasız yeni hakimi oldu.

Haber Merkezi
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Dünyanın en değerli 30 Unicorn şirketi açıklandı!
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Geçmiş yıllarda ödeme sistemleri, dijital bankacılık ve hızlı moda platformlarının liderlik ettiği küresel girişim ekosisteminde kartlar tamamen yeniden dağıtıldı. Girişim liginin zirvesinde artık sadece vizyoner yapay zekâ odaklı teknoloji şirketleri yer alıyor.

Listenin ilk iki sırasında konumlanan yapay zekâ öncüleri Anthropic (965 milyar dolar) ve OpenAI (852 milyar dolar), ulaştıkları toplam 1,8 trilyon dolarlık değerle tek başlarına listenin neredeyse yarısını domine ediyor. Çinli sosyal medya ve teknoloji devi ByteDance ise 480 milyar dolarlık piyasa değeriyle üçüncü sıradaki yerini koruyor.

Küresel ölçekte en yüksek değerlemeye sahip ve pazarın seyrini değiştiren en büyük 30 unicorn şirketin eksiksiz sıralaması şu şekilde:

Sıra Şirket Sektör Ülke Değerleme (Milyar $)
1 Anthropic Yapay Zekâ Amerika Birleşik Devletleri 965
2 OpenAI Yapay Zekâ Amerika Birleşik Devletleri 852
3 ByteDance Medya & Teknoloji Çin 480
4 Stripe Finansal Teknolojiler Amerika Birleşik Devletleri 159
5 Ant Group Finansal Teknolojiler Çin 150
6 Databricks Yapay Zekâ & Veri Amerika Birleşik Devletleri 134
7 Waymo Otonom Araç Teknolojileri Amerika Birleşik Devletleri 126
8 Reliance Retail Perakende Hindistan 101
9 Revolut Finansal Teknolojiler Birleşik Krallık 75
10 Shein E-Ticaret / Hazır Giyim Çin 66
11 Anduril Industries Savunma Teknolojileri & AI Amerika Birleşik Devletleri 61
12 Reliance Jio Telekomünikasyon & Dijital Hindistan 58
13 Ramp Finansal Teknolojiler Amerika Birleşik Devletleri 44
14 Canva Tasarım Yazılımları Avustralya 42
15 Checkout.com Finansal Teknolojiler Birleşik Krallık 40
16 Figure İnsansı Robotik / AI Amerika Birleşik Devletleri 39
17 Safe Superintelligence Yapay Zekâ Güvenliği Amerika Birleşik Devletleri 32
18 Anysphere Yapay Zekâ / Yazılım Amerika Birleşik Devletleri 29
19 Scale AI Yapay Zekâ Veri Altyapısı Amerika Birleşik Devletleri 29
20 Cognition Yapay Zekâ / Yazılım Amerika Birleşik Devletleri 26
21 Alibaba Bendi Shenghuo Yerel Hizmetler & Ticaret Çin 30
22 VAST Data Yapay Zekâ Veri Depolama Amerika Birleşik Devletleri 30
23 OKX Kripto Para & Finans Seyşeller 25
24 FNZ Finansal Teknolojiler Birleşik Krallık 24
25 Cerebras Systems Yapay Zekâ Donanımı / Çip Amerika Birleşik Devletleri 23
26 JUUL Hızlı Tüketim Ürünleri Amerika Birleşik Devletleri 23
27 Yangtze Memory Yarı İletken / Teknoloji Çin 23
28 Epic Games Video Oyun / Yazılım Amerika Birleşik Devletleri 23
29 BYJU'S Eğitim Teknolojileri Hindistan 22
30 Envision Group Yeşil Enerji Teknolojileri Çin 21

 

Raporda incelenen küresel ölçekteki en değerli 30 özel şirketin birleşik toplam değeri tam 3,9 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Girişim sermayesinin (VC) ve küresel kurumsal yatırımcıların fonlarını geleneksel pazarlardan çekerek üretken yapay zekâ modellerine, otonom sürüş ekosistemlerine ve savunma odaklı derin teknoloji yatırımlarına yönlendirmesi, bu tarihi finansal rekorun arkasındaki en büyük itici güç olarak kayıtlara geçti.