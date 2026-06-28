Dünyanın en değerli 30 Unicorn şirketi açıklandı!

Geçmiş yıllarda ödeme sistemleri, dijital bankacılık ve hızlı moda platformlarının liderlik ettiği küresel girişim ekosisteminde kartlar tamamen yeniden dağıtıldı. Girişim liginin zirvesinde artık sadece vizyoner yapay zekâ odaklı teknoloji şirketleri yer alıyor.

Listenin ilk iki sırasında konumlanan yapay zekâ öncüleri Anthropic (965 milyar dolar) ve OpenAI (852 milyar dolar), ulaştıkları toplam 1,8 trilyon dolarlık değerle tek başlarına listenin neredeyse yarısını domine ediyor. Çinli sosyal medya ve teknoloji devi ByteDance ise 480 milyar dolarlık piyasa değeriyle üçüncü sıradaki yerini koruyor.

Küresel ölçekte en yüksek değerlemeye sahip ve pazarın seyrini değiştiren en büyük 30 unicorn şirketin eksiksiz sıralaması şu şekilde:

Sıra Şirket Sektör Ülke Değerleme (Milyar $) 1 Anthropic Yapay Zekâ Amerika Birleşik Devletleri 965 2 OpenAI Yapay Zekâ Amerika Birleşik Devletleri 852 3 ByteDance Medya & Teknoloji Çin 480 4 Stripe Finansal Teknolojiler Amerika Birleşik Devletleri 159 5 Ant Group Finansal Teknolojiler Çin 150 6 Databricks Yapay Zekâ & Veri Amerika Birleşik Devletleri 134 7 Waymo Otonom Araç Teknolojileri Amerika Birleşik Devletleri 126 8 Reliance Retail Perakende Hindistan 101 9 Revolut Finansal Teknolojiler Birleşik Krallık 75 10 Shein E-Ticaret / Hazır Giyim Çin 66 11 Anduril Industries Savunma Teknolojileri & AI Amerika Birleşik Devletleri 61 12 Reliance Jio Telekomünikasyon & Dijital Hindistan 58 13 Ramp Finansal Teknolojiler Amerika Birleşik Devletleri 44 14 Canva Tasarım Yazılımları Avustralya 42 15 Checkout.com Finansal Teknolojiler Birleşik Krallık 40 16 Figure İnsansı Robotik / AI Amerika Birleşik Devletleri 39 17 Safe Superintelligence Yapay Zekâ Güvenliği Amerika Birleşik Devletleri 32 18 Anysphere Yapay Zekâ / Yazılım Amerika Birleşik Devletleri 29 19 Scale AI Yapay Zekâ Veri Altyapısı Amerika Birleşik Devletleri 29 20 Cognition Yapay Zekâ / Yazılım Amerika Birleşik Devletleri 26 21 Alibaba Bendi Shenghuo Yerel Hizmetler & Ticaret Çin 30 22 VAST Data Yapay Zekâ Veri Depolama Amerika Birleşik Devletleri 30 23 OKX Kripto Para & Finans Seyşeller 25 24 FNZ Finansal Teknolojiler Birleşik Krallık 24 25 Cerebras Systems Yapay Zekâ Donanımı / Çip Amerika Birleşik Devletleri 23 26 JUUL Hızlı Tüketim Ürünleri Amerika Birleşik Devletleri 23 27 Yangtze Memory Yarı İletken / Teknoloji Çin 23 28 Epic Games Video Oyun / Yazılım Amerika Birleşik Devletleri 23 29 BYJU'S Eğitim Teknolojileri Hindistan 22 30 Envision Group Yeşil Enerji Teknolojileri Çin 21

Raporda incelenen küresel ölçekteki en değerli 30 özel şirketin birleşik toplam değeri tam 3,9 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Girişim sermayesinin (VC) ve küresel kurumsal yatırımcıların fonlarını geleneksel pazarlardan çekerek üretken yapay zekâ modellerine, otonom sürüş ekosistemlerine ve savunma odaklı derin teknoloji yatırımlarına yönlendirmesi, bu tarihi finansal rekorun arkasındaki en büyük itici güç olarak kayıtlara geçti.