Dünyanın en değerli 30 Unicorn şirketi açıklandı!
Küresel ölçekte yayımlanan 2026 yılı güncel analizlerine göre, dünyanın en değerli 30 "Unicorn" (değeri 1 milyar doları aşan halka açık olmayan özel şirketler) girişimi toplamda 3,9 trilyon dolarlık devasa bir piyasa değerine ulaştı. Fintech ve e-ticaretin uzun süren saltanatını kökünden sarsan yapay zekâ (AI) sektörü, bu toplam değerin tek başına yaklaşık %60’ını oluşturarak özel sermaye pazarının tartışmasız yeni hakimi oldu.
Geçmiş yıllarda ödeme sistemleri, dijital bankacılık ve hızlı moda platformlarının liderlik ettiği küresel girişim ekosisteminde kartlar tamamen yeniden dağıtıldı. Girişim liginin zirvesinde artık sadece vizyoner yapay zekâ odaklı teknoloji şirketleri yer alıyor.
Listenin ilk iki sırasında konumlanan yapay zekâ öncüleri Anthropic (965 milyar dolar) ve OpenAI (852 milyar dolar), ulaştıkları toplam 1,8 trilyon dolarlık değerle tek başlarına listenin neredeyse yarısını domine ediyor. Çinli sosyal medya ve teknoloji devi ByteDance ise 480 milyar dolarlık piyasa değeriyle üçüncü sıradaki yerini koruyor.
Küresel ölçekte en yüksek değerlemeye sahip ve pazarın seyrini değiştiren en büyük 30 unicorn şirketin eksiksiz sıralaması şu şekilde:
|Sıra
|Şirket
|Sektör
|Ülke
|Değerleme (Milyar $)
|1
|Anthropic
|Yapay Zekâ
|Amerika Birleşik Devletleri
|965
|2
|OpenAI
|Yapay Zekâ
|Amerika Birleşik Devletleri
|852
|3
|ByteDance
|Medya & Teknoloji
|Çin
|480
|4
|Stripe
|Finansal Teknolojiler
|Amerika Birleşik Devletleri
|159
|5
|Ant Group
|Finansal Teknolojiler
|Çin
|150
|6
|Databricks
|Yapay Zekâ & Veri
|Amerika Birleşik Devletleri
|134
|7
|Waymo
|Otonom Araç Teknolojileri
|Amerika Birleşik Devletleri
|126
|8
|Reliance Retail
|Perakende
|Hindistan
|101
|9
|Revolut
|Finansal Teknolojiler
|Birleşik Krallık
|75
|10
|Shein
|E-Ticaret / Hazır Giyim
|Çin
|66
|11
|Anduril Industries
|Savunma Teknolojileri & AI
|Amerika Birleşik Devletleri
|61
|12
|Reliance Jio
|Telekomünikasyon & Dijital
|Hindistan
|58
|13
|Ramp
|Finansal Teknolojiler
|Amerika Birleşik Devletleri
|44
|14
|Canva
|Tasarım Yazılımları
|Avustralya
|42
|15
|Checkout.com
|Finansal Teknolojiler
|Birleşik Krallık
|40
|16
|Figure
|İnsansı Robotik / AI
|Amerika Birleşik Devletleri
|39
|17
|Safe Superintelligence
|Yapay Zekâ Güvenliği
|Amerika Birleşik Devletleri
|32
|18
|Anysphere
|Yapay Zekâ / Yazılım
|Amerika Birleşik Devletleri
|29
|19
|Scale AI
|Yapay Zekâ Veri Altyapısı
|Amerika Birleşik Devletleri
|29
|20
|Cognition
|Yapay Zekâ / Yazılım
|Amerika Birleşik Devletleri
|26
|21
|Alibaba Bendi Shenghuo
|Yerel Hizmetler & Ticaret
|Çin
|30
|22
|VAST Data
|Yapay Zekâ Veri Depolama
|Amerika Birleşik Devletleri
|30
|23
|OKX
|Kripto Para & Finans
|Seyşeller
|25
|24
|FNZ
|Finansal Teknolojiler
|Birleşik Krallık
|24
|25
|Cerebras Systems
|Yapay Zekâ Donanımı / Çip
|Amerika Birleşik Devletleri
|23
|26
|JUUL
|Hızlı Tüketim Ürünleri
|Amerika Birleşik Devletleri
|23
|27
|Yangtze Memory
|Yarı İletken / Teknoloji
|Çin
|23
|28
|Epic Games
|Video Oyun / Yazılım
|Amerika Birleşik Devletleri
|23
|29
|BYJU'S
|Eğitim Teknolojileri
|Hindistan
|22
|30
|Envision Group
|Yeşil Enerji Teknolojileri
|Çin
|21
Raporda incelenen küresel ölçekteki en değerli 30 özel şirketin birleşik toplam değeri tam 3,9 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Girişim sermayesinin (VC) ve küresel kurumsal yatırımcıların fonlarını geleneksel pazarlardan çekerek üretken yapay zekâ modellerine, otonom sürüş ekosistemlerine ve savunma odaklı derin teknoloji yatırımlarına yönlendirmesi, bu tarihi finansal rekorun arkasındaki en büyük itici güç olarak kayıtlara geçti.