Dünyanın en güçlü roketi Starship, yörüngeye ulaşamadan patladı

Elon Musk'ın sahip olduğu uzay şirketi SpaceX, "dünyanın en güçlü roketi" olarak anılan Starship'İn yörüngeye ilk fırlatma denemesini gerçekleştirdi.

Starship, şirketin Boca Chica, Teksas'taki yeni lisanslı yörünge fırlatma rampasından fırlatılmasından yaklaşık 4 dakika sonra patladı.

3 milyar dolarlık mega roket aniden gökyüzünde dev bir alev topuna döndü.

Uçuşun ilk 2 dakika 49 saniyesine kadar her şey planlandığı gibi gitti, ancak Starship'in bu andan sonra Super Heavy güçlendiricisinden ayrılması ve uzaya devam etmesi gerekiyordu. Ama bu gerçekleşmedi. Bunun yerine, roket ve güçlendiricisi havada patlayarak Dünya'ya doğru geri düştü.

SpaceX, roketin neden patladığına ilişkin bir açıklama yapmazken, roketin fırlatışının canlı yayın sunucusu John Insprucker, "Starship az önce planlanmamış hızlı bir söküm olarak adlandırdığımız olayı yaşadı." dedi.