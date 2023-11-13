Dünyanın ilk giyilebilir yapay zeka telefonu tanıtıldı

Humane AI Pin, kısa bir süre önce resmen tanıtıldı. Ai Pin ile arama yapabiliyor, mesajlaşabiliyor, fotoğraf veya video çekebiliyor, müzik dinleyebiliyor, yol tarifi alabiliyor, beslenme hakkında bilgi edinebiliyor ve daha fazlasını yapabiliyorsunuz. Sesinizi veya dokunuşunuzu kullanarak cihazla etkileşime geçebilmek ve dahili hoparlörden veya bir çift Bluetooth bağlantılı kulaklıktan ses çalabilmek mümkün.

Cihaz, gücünü dahili bir bataryadan alıyor ancak aynı zamanda ekstra güç için bir "batarya güçlendirici" ile eşleşiyor ve bu batarya, cihazı giysilerinize tutturmak için bir mıknatıs görevi de görüyor.

Şirket, AI Pin ile çalışan herhangi bir uygulama olmadığını, bunun yerine cihazın tamamen AI tarafından desteklendiğini söylüyor. Asistan, mesajları bulmaktan başka bir dilde sohbet etmeye kadar her şeyi sizin için yapıyor. Kamera ile eşleştirilen yapay zeka, yiyecek gibi nesneleri de tanıyarak beslenme konusunda sizi bilgilendirebiliyor. Ayrıca gerçek dünyadaki öğeleri tanıyabiliyor ve hatta bunları sizin için çevrimiçi olarak satın alabiliyor.

Şirket, bu eller serbest deneyimini hayata geçirmek için Microsoft, T-Mobile, Google, OpenAI, Slack, Tidal ve daha birçok şirketle ortaklık kurdu. Ayrıca, cihazı kullanarak yakaladığınız ve sorguladığınız tüm içeriğe erişebileceğiniz Humane Center'a da erişebiliyorsunuz.

Humane Ai Pin 699 dolara satılacak ve ekstra bir pil, şarj kutusu, şarj pedi ve şarj kablosuyla birlikte gelecek. Şirket, ceket veya çanta gibi daha kalın şeylere takmak için bir klipsin yanı sıra spor amaçlı daha ince giysilere takmak için pilsiz bir mıknatıs da dahil olmak üzere bir dizi aksesuar duyurdu. Ayrıca, cihazın kenarlarını korurken Pin'inize renk katmak istiyorsanız koruyucu kılıflar da piyasaya sürülüyor.

699 dolarlık taban fiyata ek olarak, bir abonelik planı için ayda 24 dolar ödemeniz gerekiyor. T-Mobile ile çalışan bu plan size ses, metin, veri ve yapay zeka ile sınırsız sayıda sorgu imkanı sunuyor. İnsanlar Ai Pin'i Amerika Birleşik Devletleri'nde 16 Kasım'da sipariş etmeye başlayabilecek.