Düşünceleri okuyabilen yapay zeka geliştirildi

Bilim insanları, ChatGPT'ye benzer bir yapay zeka aracıyla kişinin düşüncelerini metne çevirebilen bir sistem icat etti.

Sistem, bir hikaye dinleyen veya bir şeyler anlattığını hayal eden bireylerin beyin aktivitesini metne çevirebiliyor.

ABD'deki Teksas Üniversitesi'nden araştırmacıların geliştirdiği sistem, bilinçli ama felç gibi nedenlerle konuşma yetisini kaybetmiş kişilerin iletişim kurmasını sağlayabilir.

Sistemin en önemli özelliklerinden biri de invaziv olmaması. Tıbbi operasyon veya ameliyat gerektiren, diğer bir deyişle vücut bütünlüğünü etkileyen müdahaleler invaziv diye niteleniyor.

Felçli kişilerin yeniden iletişim kurmasını sağlamaya yönelik tekniklerse genellikle ameliyatla bireylerin beyinlerine çip yerleştirilmesini öngörüyor.

Öte yandan hakemli bilimsel dergi Nature Neuroscience'ta yayımlanan yeni araştırmada ameliyat gerekmiyor.

Araştırmacılar, çalışmaya katılan bireylerden basitçe bir şeyler hayal etmesini istedi. Bu esnada katılımcıların beyin aktiviteleri işlevsel bir manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) makinesi aracılığıyla okundu.

Daha sonra beyin dalgaları, ChatGPT benzeri yapay zeka aracıyla metne dönüştürüldü. Buradaki yapay zekanın eğitilmesi sürecinde katılımcılara saatlerce podcastler dinletildi ve beyin aktiviteleri izlendi.

Böylelikle bir "kod çözücü" sistem ortaya çıktı ve makine, kullanıcının beyin aktivitesinden karşılık gelen metni üretmeye başladı.

Araştırma ekibi bu teknolojiye dair çok umutlu. Ancak henüz emekleme aşamasında olduğunu da kabul ediyorlar.

Diğer yandan, düşünce okumaya yönelik sistemlerin, hükümetler ve işverenler tarafından gözetleme aracı olarak kullanılması ihtimali de var.

Sistemin arkasındaki ekip de bu konuya dikkat çekiyor. Araştırma makalesinde, "beyin-bilgisayar arayüzlerinin zihinsel mahremiyete saygı duyularak geliştirilmesi gerektiği" vurgulanıyor.