e-Devlet Kapısı'nda Avrupa'da ilk 10'dayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapılan Dijital Türkiye/Bürokrasinin Azaltılması 2023 Yılı 2. Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, gündem detaylarının görüşülmeye başlanmasından önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı perspektifinin vurgulandığı ve dijitalin yüzyılının, Türkiye Yüzyılı olması yolunda tüm kurumların yerli ve milli teknolojilere öncelik vermesi gerektiğine işaret edildiği bildirildi.

Toplantıda, gelecekte veriden değer yaratma konusunda yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik konularına daha fazla yatırım yapılması ve "siber vatan" hususunun tüm kurumların öncelikleri arasında yer alması gerektiğinin altının çizildiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"e-Devlet Kapısı'na ilişkin 2023 Avrupa Komisyonu e-Devlet Kıyaslama Raporu'nda Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, Norveç gibi ülkeleri geride bırakarak 35 ülke arasında 10. sıraya yerleşen ülkemizin bu önemli başarısı tüm katılımcılarla paylaşılmıştır. Dijital Türkiye yolunda çevik veri yönetişimine sahip politika ve stratejileri hayata geçiren, yenilikçi teknolojilere hızla uyum sağlayan, elektronik hizmet sunumunda rekabet gücü yüksek, katılımcılığı ve insan odaklı yaklaşımı merkeze alan bir ülke olarak e-Devlet Kapısı'ndan yüzde 95 gibi yüksek orandaki vatandaş memnuniyetinin sürdürülmesinin önemi belirtilmiştir.

Orta Vadeli Program'da geniş yer verilen dijital dönüşüm başlığı altında tüm kurumlarımızın yapacakları planlama ve faaliyetler hakkında çalışmalar yaparak sonucundan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisine de bildirilmesi gerekliliği ifade edilmiştir. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından geliştirilen bütünleşik hizmetlere bir yenisinin daha eklendiği bilgisi verilerek varis hizmetlerine ilişkin geliştirilen hizmet, toplantı bitimine kadar e-Devlet Kapısı'nda devreye alınmıştır."

Açıklamada, toplantının son bölümünde, Türkiye'de temel bilgi sistemlerinin gerekli altyapıyı sağlamada yeterli olduğu, bu aşamadan sonra yerli ve milli yazılım ile dijital hizmetlerin ihraç kabiliyetlerinin de ortaya konmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiğinin de vurgulandığı belirtildi.