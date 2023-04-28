EGM'den mobil ifade kiti

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) "Hizmetin Yerinde İfa Edilmesi Projesi" kapsamındaki faaliyetlerin olumlu etkilerinin ardından il emniyet müdürlüklerine mağdura "mobil ifade kiti kolaylığını yaygınlaştırın" genelgesi gönderildi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzasıyla 81 il emniyet müdürlüğüne gönderilen genelge ile "Hizmetin Yerinde İfa Edilmesi Projesi"nin daha aktif uygulanması istendi.

Genelge kapsamında, mobil kitler sayesinde başta hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar olmak üzere herhangi bir adli olayda mağdur, müşteki ve bilgi sahibi konumundaki kişilerin polis merkezine gitmeden istedikleri yerde ifade verme işlemleri yaygınlaşacak.

Polis merkezine gitmeden ifade almayı kolaylaştıran tablet ve yazıcıdan oluşan mobil ifade alma kiti aracılığıyla alınan bilgiler, internet üzerinden anında POLNET'e yüklenecek.