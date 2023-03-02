Ekşi Sözlük'e erişim engeli kaldırıldı

Eskişözlük hakkında erişimin engellenmesi kararının kaldırıldığı açıklandı. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Ekşisözlük’ün itirazını bugün kabul etti.

Ekşi Sözlük yöneticisi Başak Purut, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Purut, "ekşi @sozluk

erişim engeli kararı an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. geçmiş olsun!" dedi.

Türkiye'deki katılımcı sözlükler arasında en fazla toplam ve aylık tanım yapılan sitelerden biri olan Ekşi Sözlük'e, BTK tarafından erişim engeli getirilmişti.