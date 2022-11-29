Elon Musk, Apple'ı hedef aldı

Twitter'in yeni sahibi Elon Musk, Twitter üzerinden ABD’li teknoloji devi Apple’a 'savaş' açtı.

Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımlar ile Apple’ı sansürle suçladı. Ayrıca, uygulama mağazasında yapılan satışlardan pay alması da dahil politikalarını sert eleştirdi.

Elon Musk, "Apple, Twitter’da reklam vermeyi büyük ölçüde durdurdu. Amerika’da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?" ifadelerini kullandı.

Bir paylaşımında da Apple CEO'su Tim Cook'u etiketleyen Musk, “Burada neler oluyor” dedi.

Musk, Watcher Guru’nun paylaşımını alıntılayarak, “Apple’ın App Store’dan satın aldığınız her şeye gizli bir şekilde yüzde 30 vergi koyduğunu biliyor muydunuz” ifadesini kullandı.

Musk sonrası Twitter'da birçok şirket reklam vermeyi büyük ölçüde durdurmuştu. bu şirketler arasında Chevrolet, Ford, General Motors gibi devler bulunuyor.