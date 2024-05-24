Elon Musk bu sefer başaramadı: Fırlatma testinde Starship motoru patladı

SpaceX CEO'su Elon Musk'ın heyecanla beklenen açıklamasının ardından, Starship'in dördüncü uçuş testi olan IFT-4'e gölge düşüren bir gelişme yaşandı. SpaceX, roket motorunda yaşanan patlama nedeniyle uçuşun geciktiğini duyurdu.

Here is the full clip of the test that ended in a RUD.



(video and audio synced)

See what's next steps are ahead: https://t.co/s5km3WuOOX https://t.co/lKDvoOXoz2 pic.twitter.com/rNgQUnz5LV — carson_phillips (@Cphillips_03) May 23, 2024

Paylaşılan görüntülerde Starship'te de kullanılan Raptor motorunun test sırasında patladığı görülüyor.

Patlama, 23 Mayıs 2024 Salı günü, Starship'in fırlatma rampasında statik ateşleme testi sırasında gerçekleşti. İlk bakışlara göre, patlamanın ana motorlardan birinde olduğu ve fırlatma kulesinde hasara yol açtığı belirtiliyor. Neyse ki, patlama sırasında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

SpaceX, gecikmenin tam kapsamını ve uçuşun ne zaman yeniden planlanacağını değerlendirmek için soruşturma başlattı. Şirket, patlamanın nedenini belirlemek ve gelecekteki testlerde benzer olayların tekrarlanmasını önlemek için çalışıyor.