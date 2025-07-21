Elon Musk duyurdu: Çocuklara özel 'Bebek Grok' geliyor

xAI'ın mevcut yapay zeka ürünü Grok, son dönemde verdiği tartışmalı yanıtlarla gündeme gelmişti. Özellikle agresif ya da uygunsuz tepkiler verdiği zamanlarda eleştirilen Grok, yapılan güncellemelerle iyileştirilmiş olsa da hala yalnızca 13 yaş ve üzeri kullanıcılar tarafından erişilebiliyor.

"Baby Grok" yolda

Elon Musk, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, şirketin Grok'un çocuklar için özel olarak tasarlanmış bir versiyonunu geliştirdiğini açıkladı. "Baby Grok" adını taşıyan bu yeni uygulama, çocuklara uygun içerikler sunan bir yapay zeka yardımcısı olacak.

Musk, 'Baby Grok' hakkında başka bir bilgi paylaşmadı. Uygulamanın ne zaman çıkacağı, nasıl çalışacağı ve ne tür içerikler sunacağı henüz bilinmiyor.

Grok'un geçmişte tartışma yaratan yanıtları göz önüne alındığında benzer sorunların çocuklar için hazırlanmış bir versiyonda yaşanması ciddi sorunlara neden olabilir.