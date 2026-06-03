Elon Musk trilyon dolarlık servetin eşiğinde: Saatte 3,6 milyon dolar kazanıyor

Wall Street Journal'ın hesaplamalarına göre, Musk'ın servetinin en büyük bölümünü yaklaşık 538 milyar dolar değerindeki SpaceX hisseleri oluşturuyor. Tesla'daki paylarının değeri yaklaşık 167 milyar dolar seviyesinde bulunurken, kullanabileceği hisse opsiyonlarının toplam değerinin ise 150 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Yapay zekâ ve nöroteknoloji alanında faaliyet gösteren Neuralink ile altyapı şirketi The Boring Company'nin her birinin yaklaşık 5 milyar dolar değerinde olduğu hesaplanırken, gayrimenkuller, özel uçaklar ve diğer yatırımlarının toplam değerinin ise 104 milyar dolara ulaştığı ifade ediliyor.

Analize göre, Musk'ın kariyeri boyunca oluşturduğu servet, ortalama olarak saniyede 992 dolar, saatte ise yaklaşık 3,6 milyon dolarlık bir büyümeye karşılık geliyor. Bu büyüklük, ABD'de medyan gelire sahip bir hanenin Musk'ın bugünkü servetine ulaşabilmesi için 11 milyondan fazla yıl çalışması gerektiğini ortaya koyuyor.

Musk'ın serveti artık birçok ülkenin ekonomik büyüklüğünü de geride bırakmış durumda. Wall Street Journal, Musk'ın net varlığının Norveç, Tayland, Arjantin ve Güney Afrika'nın da aralarında bulunduğu 125'ten fazla ülkenin yıllık ekonomik üretiminden daha yüksek seviyeye ulaştığını belirtiyor. Mevcut servet büyüklüğü aynı zamanda ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 3'üne denk geliyor.

Gazetenin analizinde, Musk'ın ekonomik güç bakımından ABD tarihinin en zengin isimlerinden biri olarak kabul edilen John D. Rockefeller'i de geride bıraktığı vurgulandı. Rockefeller'ın 1937 yılındaki yaklaşık 1,4 milyar dolarlık serveti dönemin ABD ekonomisinin yüzde 1,5'ine karşılık gelirken, Musk'ın bugünkü serveti ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 3'üne ulaşmış durumda.

Bununla birlikte Musk'ın servetinin büyük kısmı nakit varlıklardan değil, şirket hisseleri ve opsiyonlardan oluşuyor. Ancak bu hisseler, milyarlarca dolarlık kredi ve finansman için teminat olarak kullanılabiliyor. Musk'ın 2020 yılında ev sahibi olmayacağını açıklayarak Kaliforniya'daki birçok mülkünü sattığı, daha sonra ise Teksas'ta yeni gayrimenkul yatırımlarına yöneldiği biliniyor.

Wall Street Journal'ın dikkat çektiği bir diğer unsur ise servetin satın alma gücü oldu. Analize göre yaklaşık 970 milyar dolarlık bir servet, ABD'deki tüm NFL ve NBA takımlarını satın alabilecek büyüklüğe ulaşırken, 10 binden fazla Gulfstream G700 özel jetinin satın alınmasına ve uzun yıllar işletilmesine yetecek finansal kapasiteyi de temsil ediyor. Aynı zamanda milyonlarca çalışanı bulunan çok sayıda büyük Amerikan şirketinin eş zamanlı olarak satın alınabileceği bir ekonomik güce işaret ediyor.