Elon Musk, Twitter'ın logosunu değiştirdi

Twitter’ın sahibi Elon Musk, konuyla ilgili platformda değişimi şaka yoluyla anlatan bir görsel paylaştı.

Görselde, trafik polisine kimlik gösteren bir karikatür karakterinin kafası, Dogecoin’in logosundaki köpekle değiştirilirken, kimliğin üzerindeki Twitter logosu için ise, “Eski bir fotoğraf” ifadeleri kullanıldı.

Musk, 26 Mart 2022’de yaptığı bir paylaşımın ekran görüntüsünü de paylaşarak, “Tam da söz verdiğim” gibi yazdı. O tarihte Musk’a atılan bir tweet’te, Twitter’ın kuş logosunun köpekle değiştirilmesi teklif edilmişti.

Sosyal medyada yapılan bir espriyle ortaya çıkan Dogecoin, Musk’ın 2021 yılında SpaceX'in Doge-1 adındaki bir uyduyu 2022'de Ay'a göndereceğini açıklamasıyla değer kazanmaya başlamıştı.

2013'te Adobe şirketinde çalışan Jackson Palmer, o dönem internetin en popüler tartışma konularından kripto paralar (coin) ile en popüler imgelerinden Shiba köpeğini (dog'dan türetilmiş doge) birleştirerek Dogecoin terimini ortaya attı.

Bozuk bir İngilizce ile esprilerin yapıldığı Dogecoin imgesi (meme/mim), Twitter'da çokça paylaşıldıktan sonra Palmer bu espriyi gerçek hayatta da yaşatmak için Dogecoin.com alan adını aldı ve Bitcoin benzeri blok zincir teknolojisine dayanan kripto para birimini hayata geçirdi.

Dogecoin için kullanıcılar tarafından bitcoine kıyasla daha hızlı üretilebilen bir maden sistemi (mining) tasarlandı.