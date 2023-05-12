Elon Musk, Twitter'ın yeni CEO'sunu buldu

Elon Musk, yaptığı paylaşımında Twitter için yeni bir CEO aldığını açıkladı. Musk paylaşımında İngilizcede sadece kadınlar için kullanılan zamir olan "she"yi kullanması ile CEO'nun kadın olduğunu açık etti.

Wall Street Journal ise NBCUniversal reklam şefi Linda Yaccarino ile Twitter'ın sahibi milyarder Elon Musk'ın CEO'luk görevini devralmak için görüşmeler yürüttüğünü iddia etti.

Journal'ın anonim kaynaklara dayandırdığı haberine göre 2011'den beri NBCUniversal'da çalışan Yaccarino'nun Twitter ile görüşmeleri devam ediyor.

Oksijen’de yer alan habere göre, dünyanın en zengin ikinci kişisi olan ve Twitter'ın ana sahibi Musk, şirketi tamamen bırakmadığını, şirketin yönetim kurulu başkanlığına ve baş teknoloji sorumluluğuna geçeceğini ve ürün, yazılım ve sistem operasyonlarını denetleyeceğini söyledi.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve SpaceX'in de sahibi olan Musk, geçen yılın sonlarında istifa edeceğini ima etmiş ve Twitter'da yapılan bir ankete katılanların çoğunluğu istifa etmesi gerektiğini söylemişti; Musk Şubat ayında yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar yeni bir CEO atamayı planladığını söylemişti.