Elon Musk ve Samsung arasında kritik görüşme

Samsung, Samsung Electronics İcra Kurulu Başkanı Jay Y. Lee'nin geçtiğimiz Çarşamba günü Tesla CEO'su Elon Musk ile bir araya gelerek gelecekteki yüksek teknoloji endüstrilerinde iş birliği yollarını görüştüğünü belirtti.

İkili arasındaki görüşmenin “özel bir toplantı” olarak gerçekleştirildiğinin altı çizildi.

Samsung'un Silikon Vadisi'ndeki yarı iletken araştırma merkezinde gerçekleşen görüşmede ikilinin otonom otomobiller için çipler de dahil olmak üzere bilgi teknolojileri ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesi konusunu tartıştıkları belirtiliyor.

Donanımhaber'de aktarılana göre, sektör gözlemcileri, gerçekleştirilen son görüşmenin her iki şirketin otomotiv çipi sektöründe birlikte çalışma potansiyelini ciddi oranda artırdığını söylüyor.

Bu arada otomotiv çipleri pazarının 2028 yılına kadar 700 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Samsung liderinin aynı zamanda Microsoft'tan Satya Nadella ve Google'dan Sundar Pichai'nin de aralarında bulunduğu diğer teknoloji yöneticileriyle de görüştüğü belirtiliyor.

Samsung bir süredir otomotiv donanımı üzerinde çalışıyor. Şirket geçtiğimiz yıl, ADAS (Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri) ve IVI (Araç İçi Bilgi-Eğlence) gibi modern özelliklere hitap etmek üzere tasarlanmış otomobiller için yeni bellek yongası serisini tanıttı.

Ayrıca Samsung bu yılın başlarında, yeni SoC CV3-AD685'i otonom otomobiller için bir yapay zeka denetleyicisi olarak kullanılmak üzere tasarlayan ABD merkezli yarı iletken tasarım şirketi Ambarella için 5nm çipler üreteceğini duyurdu.