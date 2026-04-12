Elon Musk, XChat ile WhatsApp'a rakip oluyor

XChat, kullanıcıların sadece mesajlaşmasını değil, aynı zamanda çok daha kapsamlı bir iletişim deneyimi yaşamasını sağlayacak.

Uygulamanın; uçtan uca şifreleme, dosya paylaşımı, sesli ve görüntülü arama gibi günümüz mesajlaşma uygulamalarında standart hale gelen özellikleri desteklemesi bekleniyor.

“Süper uygulama" stratejisi

Musk’ın uzun süredir dile getirdiği “her şeyin uygulaması” (SuperApp) vizyonunun önemli bir parçası olarak görülen XChat, platformu sadece bir sosyal medya ağı olmaktan çıkarıp çok daha kapsamlı bir dijital merkeze dönüştürmeyi amaçlıyor.

XChat’in, sosyal medya, ödeme sistemleri ve içerik üretimi gibi farklı alanlarla entegre çalışacağı ifade ediliyor. Bu da uygulamayı yalnızca bir mesajlaşma aracı olmaktan çıkarıp çok daha geniş bir ekosistemin parçası haline getirebilir.

17 Nisan'da indirilebilecek

Geçtiğimiz haftalarda sınırlı sayıda kapalı beta sürecine giren uygulama, sızdırılan App Store listelemelerine ve şirket raporlarına göre, 17 Nisan’da iPhone ve iPad kullanıcıları için indirilebilir olacak.

Güvenlik odak noktası

Türkiye'nin aktardığına göre, yeni uygulamanın dikkat çeken yönlerinden biri de güvenlik tarafı. Bu da özellikle son yıllarda gizlilik tartışmalarıyla gündeme gelen mesajlaşma uygulamalarına karşı önemli bir alternatif oluşturabilir. XChat’in güçlü şifreleme altyapısıyla kullanıcı gizliliğini ön planda tutacağı ve veri güvenliği konusunda iddialı olacağı ifade ediliyor.

Resmi açıklamalara göre, uygulamada reklam ve kullanıcı alışkanlıklarını takip eden üçüncü parti izleyiciler olmayacak.

Rust programlama dili ve Bitcoin şifreleme mantığı ile özel bir uçtan uca şifreleme altyapısıyla korunan platform, güvenliği üst seviyeye taşıyor. Karşı tarafın ekran görüntüsü almasını engelleme (screenshot blocking), okunduktan sonra imha edilerek kaybolan mesajlar güvenlik özelliklerinden bazıları.