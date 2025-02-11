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Elon Musk'ın OpenAI'yı satın almak için 97 milyar dolarlık teklif verdiği iddiası

ABD'li milyarder Elon Musk'ın OpenAI firmasını satın almak için yaklaşık 97,4 milyar dolar değerinde teklif verdiği iddia edildi. OpenAI CEO'su Sam Altman, iddialara "Hayır, teşekkürler, ama isterseniz biz Twitter'ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz" diyerek yanıt verdi.

Haber Merkezi
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Elon Musk'ın OpenAI'yı satın almak için 97 milyar dolarlık teklif verdiği iddiası
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ABD'li milyarder Elon Musk liderliğindeki yatırımcı grubunun, yapay zeka modeli ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI firmasını satın almak için yaklaşık 97,4 milyar dolar değerinde teklif sunduğu ileri sürüldü.

Wall Street Journal'ın Musk'ın avukatı Marc Toberoff'un açıklamalarına dayandırdığı haberde, Musk liderliğindeki yatırımcıların, şirketi satın almak için OpenAI yönetim kuruluna yaklaşık 97,4 milyar dolarlık teklif verdiği belirtildi.

Haberde, Musk'ın, OpenAI'ın "bir zamanlarki açık kaynaklı, güvenliğe odaklı ve kamu yararına hizmet eden" haline geri dönmesi gerektiğini savunduğu ve "bunun gerçekleşmesini sağlamak için çalıştıklarını" söylediği öne sürüldü.

OpenAI CEO'sundan iddialara yanıt

Öte yandan, OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, X hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu iddialara yanıt vererek, "Hayır, teşekkürler, ama isterseniz biz Twitter'ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz" ifadelerini kullandı.

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