Elon Musk’ın Starlink hamlesi Apple’ın iPhone satışlarını tehdit ediyor

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SpaceX’in mobil iletişim alanındaki büyüme planları, Apple’ın iPhone satışlarına yönelik olası etkileriyle gündeme geldi. Bank of America analistleri, Starlink Mobile’ın ABD’deki kablosuz iletişim pazarına girmesinin operatörlerin cihaz sübvansiyonlarını ve Apple’ın fiyatlandırma gücünü etkileyebileceğini belirtti.

Wamsi Mohan liderliğindeki analistlerin 12 Ekim tarihli değerlendirmesinde, SpaceX’in mobil bağlantı alanındaki genişlemesinin premium akıllı telefon satışları üzerindeki olası sonuçları incelendi.

SpaceX, Grain Management’ın ülke genelindeki 800 MHz frekans portföyünü satın almak üzere anlaşmaya vardı. Bu adım, şirketin EchoStar’dan gerçekleştirdiği yaklaşık 17 milyar dolarlık frekans alımlarının ardından mobil iletişim alanındaki faaliyetlerini genişletme planının bir parçası olarak öne çıktı.

5 milyon iPhone satışı risk altında olabilir

Bank of America’nın analizinde, Starlink Mobile’ın mevcut operatörlerle rekabetinin Apple açısından oluşturabileceği risklere dikkat çekildi. ABD’nin en büyük üç mobil operatörü üzerinden yılda yaklaşık 53 milyon iPhone satılıyor. Cihaz başına ortalama promosyon kredisi ise yaklaşık 800 dolar seviyesinde bulunuyor. Operatörlerin sunduğu bu teşvikler, tüketicilerin üst segment iPhone modellerini tercih etmesini ve cihazlarını düzenli olarak yenilemesini destekliyor.

Analistlerin senaryosuna göre büyük operatörlerin abonelerinin yüzde 10’unun Starlink Mobile’a geçmesi, Apple’ın yaklaşık 5 milyon iPhone satışını ve 6 milyar dolarlık gelirini riske atabilir. Bununla birlikte, söz konusu rakamlar gerçekleşmiş bir kaybı değil, belirli varsayımlara dayanan olası bir senaryoyu ifade ediyor.

Operatör sübvansiyonları belirleyici olacak

Apple açısından temel risklerden biri, mobil operatörlerin müşterilerini elde tutmak için sunduğu cihaz indirimlerinin değişmesi olarak öne çıkıyor. Starlink Mobile’ın pazarda güç kazanması, mevcut operatörleri abonelerini korumak amacıyla promosyonlarını artırmaya da yöneltebilir. Böyle bir durumda iPhone satışları üzerindeki etki beklenenin tersine sınırlı kalabilir. Artan promosyonlar, tüketicilerin yeni cihazlara geçişini destekleyebilir.

Ayrıca Starlink Mobile’ın mevcut akıllı telefonlarla uyumlu olması, farklı bir mobil ağa geçen kullanıcıların iPhone kullanmayı sürdürmesine olanak tanıyor. Bu durum, Apple’ın yeni rekabet ortamında cihaz satışlarını korumasına yardımcı olabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

SpaceX’in yeni telefon ihtimali de gündemde

Bank of America analistleri, Apple açısından üç temel rekabet riskine işaret etti. Bunlar operatör sübvansiyonlarının değişmesi, olası bir SpaceX markalı akıllı telefonun pazara girmesi ve Tesla, SpaceX ile Grok yapay zeka hizmetlerinin bir araya getirilmesi olarak sıralandı.

Bununla birlikte, SpaceX’in mobil iletişim alanındaki genişlemesinin Apple üzerindeki etkisinin kısa vadede belirginleşmesi beklenmiyor. Altyapı yatırımları ve düzenleyici süreçler dikkate alındığında analistler, 2028 mali yılından önce kayda değer bir rekabet etkisinin ortaya çıkmasını olası görmüyor.

Bank of America Apple için hedef fiyatını korudu

Bank of America, olası rekabet risklerine rağmen Apple için verdiği “Al” tavsiyesini ve 370 dolarlık hedef fiyatını değiştirmedi. Analistler, yapay zeka destekli cihazların sunduğu büyüme fırsatlarını ve şirketin hissedarlarına yönelik getiri politikalarını değerlendirmelerinde öne çıkardı.

Starlink Mobile’ın Apple üzerindeki etkisi, önümüzdeki dönemde mobil operatörlerin fiyatlandırma stratejilerine, SpaceX’in altyapı yatırımlarına ve tüketicilerin ağ tercihlerini ne ölçüde değiştireceğine bağlı olacak.