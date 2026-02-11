Elon Musk’ın yapay zekasında iki kritik isim istifa etti

Tony Wu ve Jimmy Ba, Elon Musk ile birlikte üç yıldan kısa bir süre önce kurdukları yapay zekâ şirketi xAI'den istifa ettiler.

Bu ayrılıklarla birlikte, şirketin 12 kurucu ortağının yarısı ayrılmış oldu.

Financial Times, Ba'nın istifasının, Musk'ın OpenAI ve Anthropic gibi rakipleri yakalamaya çalışırken yapay zekâ modelinin performansını iyileştirme talepleri üzerine teknik ekip içinde yaşanan gerilimin ardından geldiğini bildirdi.

Ba ve Wu, X'teki paylaşımlarında neden istifa ettiklerini veya gelecek planlarını detaylandırmadılar ancak Musk'a teşekkür ettiler.