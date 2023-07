Elon Musk'tan "Karanlık Mod" kararı

Elon Musk, yakın zamanda "X" olarak yeniden markalanan Twitter'ın sadece karanlık modda kullanılabileceğini duyurdu.

Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu platform yakında yalnızca "karanlık moda" sahip olacak. Her açıdan daha iyi." ifadelerini kullandı.

Elon Musk’ın duyurduğu bu değişiklik şimdiden tepkiler almaya başladı. Zira çoğu kişi siyah üzerine açık renkli metinlerin okunmasının daha zor olduğunu belirtti. Twitter, yeniden markalanıp X’in yeni tasarım kimliği için varsayılan olarak koyu moda geçse bile birçok kişi açık mod seçeneğinin korunmasını istiyor.

This platform will soon only have “dark mode”. It is better in every way.