Elon Musk’tan WhatsApp eleştirisi: Güvenilemez!

Twitter CEO’su Elon Musk, kendi hesabından paylaştığı tweet ile anlık haberleşme uygulaması Whatsapp’ı eleştirdi.

Twitter’da mühendis olarak görev alan Foad Dabiri, sistem kayıtlarını paylaşarak WhatsApp’ın kendisini uyurken dinlediğini ifade etti. Elon Musk, bu paylaşıma “WhatsApp’a güvenilemez.” yanıtını verdi.

Konuyla ilgili olarak WhatsApp’ın cevabı gecikmedi.

Söz konusu iddiayı araştırdıklarını belirten WhatsApp, sorunun telefon ile bağlantılı olabileceğinin altını çizdi.

Mikrofon iznini yalnızca sesli arama ve mesajlarda, uçtan uca şifrelemek suretiyle kullandıklarını ve kullanıcının yaşadığı problemin Google tarafından düzeltilmesini istediklerini açıkladı.