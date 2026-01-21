Emre Uysal: Ödeme sistemleri ve havayollarında test mühendisliği kritik öneme sahip

ANKARA(EKONOMİ)

Asıl mesleği elektrik elektronik mühendisliği olan Emre Uysal, sekiz senedir yazılım test mühendisliği alanında çalışmalar yapıyor.

Uysal, sektördeki birikimini bu alanda yeni başlayacak gençlere yol göstermek adına, “Fundamentals of QA Engineering” kitabını yazdı.

Yazılım dünyasında çalışırken, kendisini en çok heyecanlandıran şeyin kalite olduğunu fark ettiğini bildiren Emre Uysal, en kritik konunun ürünün güvenilirliğinin ürünün çalışmasından daha önemli olduğunu bildirdi.

Yazılım test mühendisliğinin (QA) hata bulmaktan çok daha fazla bir şey olduğunu dile getiren Uysal, özellikle havayolu şirketlerinin biletlemesinde veya finansal uygulamalarında yapılan küçük hataların bile binlerce kişiye etkileyebileceğine dikkat çekti.

Test mühendisliğinin ürünün güvenlik kemeri gibi olduğunu anlatan Emre Uysal, "Takmazsan belki bir süre sorun olmaz ama risk hep vardır” dedi.

Bu alanda çalışmak isteyip de nereden başlayacağını bilmeyen çok fazla genç olduğunun altını çizen Uysal, özellikle teknik geçmişi olmayan ama analitik düşünebilen kişilere mentörlük yaptığını bildirdi.

Yapay zekanın bu kadar gündemde olduğu bir dönemde, manuel test döneminin bitmeyeceğine vurgu yapan Uysal şöyle konuştu:

"Otomasyon ve yapay zeka harika araçlar ama insan sezgisini tamamen yerine koyamıyor. Kullanıcı deneyimi, beklenmeyen davranışlar ve karmaşık senaryolar hâlâ manuel testle daha iyi yakalanıyor. Bence gelecek 'AI destekli QA.' Yani insan + yapay zekanın birlikte çalıştığı bir model olacak."