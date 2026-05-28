En akıllı yapay zeka hangisi?

Yapay zeka dünyasında “en akıllı model” yarışı her geçen gün daha da sertleşiyor.

Visual Capitalist tarafından yayımlanan ve TrackingAI'ın Nisan 2026 verilerine dayanan araştırma, yapay zeka modellerinin Norveç Mensa IQ testindeki performanslarını karşılaştırdı. Araştırmada modellerin görsel örüntü tanıma ve soyut akıl yürütme becerileri ölçüldü.

Sonuçlara göre zirvede iki model bulunuyor:

1- Grok-4.20 Expert Mode — 145 IQ

2- OpenAI GPT 5.4 Pro (Vision) — 145 IQ

Bu iki modeli Google'ın Gemini ailesi ve OpenAI'ın yeni nesil modelleri takip ediyor.

