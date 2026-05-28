En akıllı yapay zeka hangisi?

Norveç Mensa IQ testi sonuçlarına göre dünyanın en yüksek puanlı yapay zeka modelleri belli oldu. Zirvede iki model eşit puanla yer alırken, Google, OpenAI, xAI, Anthropic, Meta ve Çinli geliştiricilerin modelleri arasındaki rekabetin giderek kızıştığı görüldü.

Yapay zeka dünyasında “en akıllı model” yarışı her geçen gün daha da sertleşiyor.

Visual Capitalist tarafından yayımlanan ve TrackingAI'ın Nisan 2026 verilerine dayanan araştırma, yapay zeka modellerinin Norveç Mensa IQ testindeki performanslarını karşılaştırdı. Araştırmada modellerin görsel örüntü tanıma ve soyut akıl yürütme becerileri ölçüldü.

Sonuçlara göre zirvede iki model bulunuyor:

1- Grok-4.20 Expert Mode — 145 IQ

2- OpenAI GPT 5.4 Pro (Vision) — 145 IQ

Bu iki modeli Google'ın Gemini ailesi ve OpenAI'ın yeni nesil modelleri takip ediyor.

2026'nın en akıllı yapay zeka modelleri

Sıra Model IQ Puanı
1 Grok-4.20 Expert Mode 145
1 OpenAI GPT 5.4 Pro (Vision) 145
3 Gemini 3.1 Pro Preview 141
4 OpenAI GPT 5.4 Thinking (Vision) 139
5 OpenAI GPT 5.3 136
6 Grok-4.20 Expert Mode (Vision) 133
6 OpenAI GPT 5.4 Thinking 133
6 Meta Muse Spark 133
9 Gemini 3.1 Pro Preview (Vision) 132
10 Qwen 3.5 130
10 Claude-4.6 Opus 130
12 Kimi K2.5 127
13 Manus 115
14 DeepSeek R1 112
15 DeepSeek V3 111
16 Gemini 3.1 Flash Preview 110
16 Llama 4 Maverick 110
18 OpenAI GPT 5.3 (Vision) 109
19 Claude-4.6 Sonnet 106
20 Bing Copilot 101
21 Perplexity 97
22 Mistral Medium 3.1 96
23 Claude-4.6 Sonnet (Vision) 94
24 Claude-4.6 Opus (Vision) 82
25 Llama 4 Maverick (Vision) 79
26 OpenAI GPT 5.4 Pro 73

 

Araştırmaya göre üst sıralardaki modeller arasındaki fark artık oldukça daralmış durumda. Birkaç puanlık farklar sıralamayı değiştirebiliyor. Ayrıca 2025 yılına kıyasla yapay zekaların IQ testlerindeki performanslarında dikkat çekici bir sıçrama yaşandığı görülüyor.

Uzmanlar ise bu tür IQ testlerinin yapay zekaların genel yeteneklerini tamamen yansıtmadığını vurguluyor. Kod yazma, gerçek bilgi doğruluğu, araç kullanımı ve profesyonel iş performansı gibi alanlar bu testlerde ölçülmüyor. Buna rağmen söz konusu sıralama, yapay zeka modellerinin akıl yürütme ve örüntü tanıma becerilerindeki gelişimi göstermesi açısından önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.