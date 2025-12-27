Epic Games ücretsiz oyunlar (Aralık 2025)! Oyuncular için son fırsat

Epic Games Store, her yıl olduğu gibi 2025 Aralık ayında da oyuncuları sevindiren geleneksel yılbaşı kampanyasını başlattı. Dijital oyun dünyasında büyük ilgi gören kampanya kapsamında, ay boyunca her gün farklı bir oyunun ücretsiz olarak sunulması planlanıyor. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar, normalde ücretli olarak satılan birçok popüler yapımı herhangi bir bedel ödemeden kütüphanelerine ekleme fırsatı yakalıyor.

Aralık ayına özel hazırlanan ücretsiz oyun takvimi, aksiyon, rol yapma, korku, macera ve bağımsız yapımlar gibi farklı türlerden oyunları kapsıyor. Kampanyanın amacı, hem mevcut kullanıcıların platforma olan bağlılığını artırmak hem de yeni oyuncuları Epic Games Store ekosistemine kazandırmak olarak değerlendiriliyor. Oyunların her biri sınırlı süreyle ücretsiz sunulurken, bir kez kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak oyuncunun hesabında kalıyor.

Sektör temsilcileri, bu tür kampanyaların dijital oyun pazarında rekabeti artırdığını ve oyunculara önemli bir ekonomik avantaj sağladığını vurguluyor. Özellikle yıl sonu döneminde artan alışveriş hareketliliğiyle birlikte ücretsiz oyun kampanyalarının, oyuncuların harcama alışkanlıklarını da olumlu yönde etkilediği belirtiliyor. Epic Games’in Aralık 2025 programı hem yeni yapımları denemek isteyenler hem de oyun arşivini genişletmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR

İşte Epic Games’in Aralık 2025 ücretsiz oyun kampanyasında sunulan oyunlar liste halinde: