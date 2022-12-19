Epic Games’e ABD'den 520 milyon dolarlık ceza!

Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu (US-The Federal Trade Commision), video oyun yapım şirketi Epic Games’in 520 milyon dolar cezaya çarptırıldığını açıkladı.

Şirketin, çocukların veri gizliliğini ihlal gerekçesiyle 275; kullanıcıları istenmeyen ödemeler yapmaları için kandırma suçundan da 245 milyon dolar geri ödeme yapmaya mahkum edildiği bildirildi.

FTC Başkanı Lina M. Khan, Epic Games’in gizliliği ihlal eden varsayılan ayarları ve gençlerle çocuklar da dahil olmak üzere Fortnite kullanıcılarını kandıran aldatıcı arayüzler kullanması nedeniyle cezalandırıldığını açıkladı. Khan, "Kamuyu ve özellikle çocukları çevrimiçi mahremiyet ihlallerinden ve karanlık kalıplardan korumak Komisyon için en önemli önceliktir. Bu yaptırımlar, FTC'nin bu yasa dışı uygulamalara karşı sert önlemler aldığını açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Başsavcı Yardımcısı Vanita Gupta da "Adalet Bakanlığı, tüketicilerin veri gizliliği haklarını koruma misyonunu çok ciddiye alıyor. Bu karar, tüm çevrimiçi sağlayıcılara, çocukların kişisel bilgilerinin ebeveyn izni olmadan toplanmasına müsamaha gösterilmeyeceğine dair bir mesaj gönderiyor" diye konuştu.