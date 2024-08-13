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Erişim engelinin bitmesi sonrası Instagram için Meta'dan ilk açıklama geldi

Instagram'ın çatı şirketi Meta, Türkiye'de geçen haftalarda erişime kapatılan sosyal medya platformunun yeniden açılması sonrasında ilk kez açıklama yaptı. Meta sözcüsü, yetkililerle diyalog halinde olduklarını belirtirken, ihlal içeren içerik ve hesaplar hakkında aksiyon almaya devam edeceklerini söyledi.

Haber Merkezi
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Erişim engelinin bitmesi sonrası Instagram için Meta'dan ilk açıklama geldi
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2 Ağustos’ta Instagram'a erişim BTK tarafından engellenirken, resmi bir gerekçe açıklanmamıştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'ı Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından taziye mesajlarını engellediği için eleştirmiş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha sonra yapılan açıklamalarda, erişim kısıtlaması için "katalog suçlar"a atıfta bulunmuştu.

1 hafta sonra açılmıştı

Instagram, yaklaşık 1 hafta sonra 10 Ağustos’ta 21:30’da yeniden erişime açılırken, Bakan Uraloğlu bir açıklama yapmıştı. Uraloğlu açıklamada, "Instagram yetkilileriyle yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine" ifadeleriyle erişim engelinin kaldırıldığını belirtmişti.

“Aksiyon almaya devam edeceğiz”

Meta Sözcüsü konuyla ilgili ilk kez Reuters'a yazılı açıklamada bulundu. Instagram'ın Türkiye'de yeniden erişime açılmasından memnuniyet duyduklarını belirten sözcü, "Yetkililerle diyalog halindeyiz ve ihlal içeren içerik ve hesaplar hakkında aksiyon almaya devam edeceğiz" derken, “Tehlikeli Örgütler ve Kişiler Politikası” ihlalinde içeriklerin kaldırılması ve gerektiğinde haber değeri taşıyan içeriklere dair izinlerin de uygulanması konusundan bu duruma dahil olduğunu belirtti.

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