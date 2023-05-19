Eski Apple mühendisine Çin casusluğu cezası

2016-2018 yılları arasında Apple’da çalışan Weibao Wang , o dönem henüz kimsenin bilmediği otonom sürüş bölümünde yer aldı ve sadece çalışanların yüzde 2’sinin erişebildiği önemli bir veri tabanına erişim hakkı elde etti.

Aynı dönemde Çin için otonom sürüş teknolojileri geliştiren bir firmanın ABD ofisinde de işe giren Wang, Apple’ın önemli otonom teknolojilerini bu şirkete sızdırmaya başladı. Kaynak kodlarına kadar pek çok hassas bilginin bu şirkete aktarıldığı belirtiliyor.

Suçlamalar başlayınca hemen Wang’ın evine baskın yapılmış ve pek çok gizli dosya bulunmuştu. Ne var ki Wang da bu esnada ABD’den Çin’e kaçmıştı. Adalet Bakanlığı 6 ayrı suçlamadan Wang’ı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı ancak Wang iade edilirse bu cezayı çekecek. Çinli firmanın ise çaldığı bu teknolojileri ülkesinde hangi firmalara aktardığı bilinmiyor.