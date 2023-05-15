Eski ByteDance yöneticisinden TikTok itirafı: Çin, her bilgiye ulaşıyor

Başta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere pek çok yerde, Çin hükümetinin TikTok verilerine erişebildiği savunuluyor. Hatta bu yüzden uygulamanın yasaklanması kararı alınıyor.

ABD'nin California eyaletinde TikTok'a yönelik açılan bir dava kapsamında açıklamalar yapan eski ByteDance yöneticilerinden Yintao Yu, platform ile ilgili konuştu.

TikTok'un ABD'deki operasyonları için oluşturduğu mühendislik biriminde çalışan Yintao Yu, TikTok'un göründüğünün çok ötesinde bir platform olduğunu ileri sürdü.

Yintao Yu tarafından yapılan açıklamaya göre Çin hükümeti, özellikle de 2017-2018 yıllarında TikTok verilerine tam erişim hakkına sahipti.

Hatta hükümet, ABD'de depolanan verilere bile "en üst düzeyde" erişim sağlayabiliyordu. Çin hükümetinin bunu kendi lehine kullandığını anlatan eski ByteDance yöneticisi, uygulamanın propaganda aracı olarak kullanıldığını belirtti.