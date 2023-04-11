Eski yöneticilerden Twitter’a dava

Elon Musk tarafından işine son verilen Parag Agrawal, Vijaya Gadde ve Ned Segal, Twitter’ı anlaşmalarını ihlal etmekle suçladı.

ABD’de görülen son davaya göre Twitter, eski yöneticileriyle imzaladığı anlaşmaya uymadı.

Anlaşmaya göre yöneticilere, dava veya avukat gerektiren durumlarda özel olarak avukatlık ücretleri sağlanması gerekiyordu. Ancak Musk, bu ödemeyi gerçekleştirmedi.

Sosyal medya platformunun eski yöneticileri, daha önce yaşanan çeşitli soruşturmalarla ilgili olarak platformdan ödeme alamadıklarını iddia etti.

Soruşturmalar sonucunda federal yetkililerle görüştüklerini ve avukatlarının Twitter ile çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Yöneticiler, Twitter’dan ödemeyi legal yollardan almak istediğini bildirdi. Avukatlık ücretini yazılı olarak talep eden Agrawal, Gadde ve Segal; davanın kabul edilmesi halinde 1 milyon dolardan fazla ödeme almaya hak kazanabilir.