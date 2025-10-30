  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. Ev işlerinde yeni dönem başlıyor! İnsansı robot NEO satışa çıktı: İşte fiyatı...
Takip Et

Ev işlerinde yeni dönem başlıyor! İnsansı robot NEO satışa çıktı: İşte fiyatı...

Norveç merkezli robotik şirketi 1X Technologies, ev kullanımı için geliştirdiği insansı robot NEO’yu tanıttı. Şirketin “geleceğin ev yardımcısı” olarak lanse ettiği NEO, ev işlerinde yardımcı olmayı, düzeni sağlamayı ve kullanıcıyla doğal bir iletişim kurmayı hedefliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ev işlerinde yeni dönem başlıyor! İnsansı robot NEO satışa çıktı: İşte fiyatı...
Takip Et

Yaklaşık 1.65 metre boyunda ve 30 kilogram ağırlığında olan NEO, 20 kilograma kadar yük taşıma kapasitesi ile dikkat çekiyor. Yumuşak dış gövdesi, insan benzeri hareket kabiliyeti ve “tendon-sürüşlü” motor sistemiyle ev ortamında güvenli kullanım sunuyor.

Yapay zekâ destekli sesli komut sistemi sayesinde kullanıcıların taleplerini anlayabilen robot, doğal dil işleme ve görsel algı teknolojileriyle çevresine uyum sağlayabiliyor. 1X Technologies, NEO’nun kullanıcı alışkanlıklarını zamanla öğrenebilen bir yapay zekâ modeliyle donatıldığını belirtiyor.

Ev işlerinde yeni dönem başlıyor! İnsansı robot NEO satışa çıktı: İşte fiyatı... - Resim : 1

Fiyatı belli oldu

Şirket, robotun ilk etapta ABD pazarında satışa sunulacağını ve ön siparişlerin başladığını duyurdu. Fiyatı 20 bin dolar (yaklaşık 839 bin TL) olarak belirlenen NEO, ayrıca aylık 499 dolarlık (yaklaşık 21 bin TL) abonelik modeli ile de edinilebilecek. İlk teslimatların 2026 yılında yapılması planlanıyor.

1X’in kurucusu ve CEO’su Bernt Børnich'e göre, NEO'nun bir bulaşık makinesini boşaltması beş dakika, çamaşır katlaması ise 15 dakika civarında sürecek.

Ev işlerinde yeni dönem başlıyor! İnsansı robot NEO satışa çıktı: İşte fiyatı... - Resim : 2

Uzmanlar, NEO’nun tam otonom bir robot olmadığını, karmaşık görevlerde hâlâ insan kontrolüne ihtiyaç duyabileceğini belirtiyor. Ancak buna rağmen proje, ev tipi insansı robotların “ticari olarak erişilebilir” hale geldiği bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Robotun özellikle yaşlı bakımı, ev temizliği ve günlük yaşam desteği gibi alanlarda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

TOKİ Sosyal Konut Projesi 2025 | Başvuru nasıl yapılır, ödeme planı nasıl? İşte tüm merak edilenlerTOKİ Sosyal Konut Projesi 2025 | Başvuru nasıl yapılır, ödeme planı nasıl? İşte tüm merak edilenlerEkonomi
Benzine zam gelecek: İşte 30 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam gelecek: İşte 30 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Yeni yılda prim hesapları değişiyor: Emeklilik borçlanması ve ücretlerde yeni dönemYeni yılda prim hesapları değişiyor: Emeklilik borçlanması ve ücretlerde yeni dönemEkonomi
İnşaat işçisi kılığına giren hırsızlardan 3,2 milyon dolarlık vurgunİnşaat işçisi kılığına giren hırsızlardan 3,2 milyon dolarlık vurgunDünya

 

Teknoloji
Gmail kullanıcılarına acil uyarı: 183 milyon hesap bilgisi sızdırıldı
Gmail kullanıcılarına acil uyarı: 183 milyon hesap bilgisi sızdırıldı
Musk, çevrim içi ansiklopedi projesi Grokipedia'yı tanıttı
Musk, çevrim içi ansiklopedi projesi Grokipedia'yı tanıttı
OpenAI: ChatGPT kullanıcılarının önemli bir kısmı psikoz veya intihar düşüncesi belirtileri gösteriyor
ChatGPT kullanıcılarının önemli bir kısmı psikoz veya intihar düşüncesi belirtileri gösteriyor
iPhone’larda yeni dönem: Dijital pasaport özelliği geliyor
iPhone’larda yeni dönem: Dijital pasaport özelliği geliyor
Instagram, Reels videoları için yeni “izleme geçmişi” özelliğini devreye aldı
Instagram, Reels videoları için yeni “izleme geçmişi” özelliğini devreye aldı
Sanata yapay zeka dokunuşu: OpenAI, müzik üreten yapay zeka geliştiriyor
Sanata yapay zeka dokunuşu: OpenAI, müzik üreten yapay zeka geliştiriyor