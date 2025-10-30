Ev işlerinde yeni dönem başlıyor! İnsansı robot NEO satışa çıktı: İşte fiyatı...

Yaklaşık 1.65 metre boyunda ve 30 kilogram ağırlığında olan NEO, 20 kilograma kadar yük taşıma kapasitesi ile dikkat çekiyor. Yumuşak dış gövdesi, insan benzeri hareket kabiliyeti ve “tendon-sürüşlü” motor sistemiyle ev ortamında güvenli kullanım sunuyor.

Yapay zekâ destekli sesli komut sistemi sayesinde kullanıcıların taleplerini anlayabilen robot, doğal dil işleme ve görsel algı teknolojileriyle çevresine uyum sağlayabiliyor. 1X Technologies, NEO’nun kullanıcı alışkanlıklarını zamanla öğrenebilen bir yapay zekâ modeliyle donatıldığını belirtiyor.

Fiyatı belli oldu

Şirket, robotun ilk etapta ABD pazarında satışa sunulacağını ve ön siparişlerin başladığını duyurdu. Fiyatı 20 bin dolar (yaklaşık 839 bin TL) olarak belirlenen NEO, ayrıca aylık 499 dolarlık (yaklaşık 21 bin TL) abonelik modeli ile de edinilebilecek. İlk teslimatların 2026 yılında yapılması planlanıyor.

1X’in kurucusu ve CEO’su Bernt Børnich'e göre, NEO'nun bir bulaşık makinesini boşaltması beş dakika, çamaşır katlaması ise 15 dakika civarında sürecek.

Uzmanlar, NEO’nun tam otonom bir robot olmadığını, karmaşık görevlerde hâlâ insan kontrolüne ihtiyaç duyabileceğini belirtiyor. Ancak buna rağmen proje, ev tipi insansı robotların “ticari olarak erişilebilir” hale geldiği bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Robotun özellikle yaşlı bakımı, ev temizliği ve günlük yaşam desteği gibi alanlarda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.