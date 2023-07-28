Facebook, aylık 3 milyar aktif kullanıcıya ulaştı

Meta'nın son üç aylık raporuna göre, Facebook'un aylık aktif kullanıcı sayısında yüzde 3 oranında artış görüldü.

Meta'nın uygulama ailesi WhatsApp, Instagram, Messenger ve aileye yeni eklenen Threads'in ise toplamda 3.88 milyar aylık aktif kullanıcıya sahip olduğu bildirildi. Bu rakam dünya nüfusunun neredeyse yarısına denk geliyor.

Ayrıca uygulama ailesinin günlük aktif kullanıcı sayısında da büyüme görüldü. Facebook 2.064 milyar günlük aktif kullanıcıya ulaştı. Bir önceki çeyrekte bu metrik 2.037 milyardı.