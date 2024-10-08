Facebook, TikTok ve YouTube için temyiz organı kuruldu: İhlal şikayetlerini karara bağlayacak

Facebook, TikTok ve YouTube kullanıcıları yakında bu platformların politika ihlali kararlarına itiraz etmek için bağımsız bir kuruluş olan Avrupa Temyiz Merkezi'ne (Appeals Centre Europe) başvurabilecekler.

Euronews Türkçe'nin aktardığına göre, kuruluş salı günü yaptığı açıklamada İrlanda'da medyanın düzenleyicisi olan Medya Komisyonu'ndan, Avrupa Birliği'nin (AB) platform kuralları olan Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında mahkeme dışı uyuşmazlık çözüm organı olarak sertifika almak için kabul aldığını duyurdu.

En büyük teknoloji şirketlerinin çoğunun merkezi İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunurken, Medya Komisyonu ülkedeki platformların DSA uyumluluğunu denetlemekten sorumlu.

Avrupa Temyiz Merkezi'nin amacının, "genellikle masraflı ve zaman alıcı olan yasal yollara" bir alternatif sunmak ve düzenleyiciler ile mahkemeler üzerindeki yükü azaltmak olduğu belirtildi.

Platformların içeriklere dair ihlal ve benzeri kararlarının, insan haklarına referansla ve bu politikalara uygulanan ilkeler de dahil olmak üzere, içerik politikalarıyla tutarlı olup olmadığına karar verilecek.

Başlangıçta AB'deki kişi ve kuruluşlardan gelen anlaşmazlıklarla ve yalnızca Facebook, TikTok ve YouTube ile ilgilenecek kurum, zaman içinde daha fazla platformu eklemeyi hedefliyor.

Açıklamada, "Kurum içi uzmanlardan oluşan bir ekip her vakaya insan incelemesi uygulayacak" denildi. Ayrıca bu ekibinin belirli bölgeler, diller ve politika alanlarında uzmanlığa sahip olacağı belirtildi.

İnsan hakları örgütleri sosyal medya platformlarının Filistin yanlısı içeriği sansürlemeye devam ettiğini belirtti

TikTok, YouTube, Snapchat'in video önerileri inceleniyor

Merkezin CEO'su Thomas Hughes, "Avrupa Birliği'nde gelişmekte olan uyuşmazlık çözümü ortamı, sosyal medya platformlarındaki içerik kararlarına itiraz etmelerine izin vererek insanları ve toplulukları güçlendirmek için muazzam bir potansiyele sahip" dedi.

Dublin'de yer alacak kuruluşun, sosyal medya kullanıcıları ile platformlar arasındaki ilk uyuşmazlıkları yıl sonundan önce alması planlanıyor.

İtirazda bulunan kullanıcılar sadece cüzi bir ücret ödeyecek

Merkez faaliyete geçtikten sonra, her vaka için sosyal medya şirketlerinden alınacak ücretlerle finanse edilecek. İtirazda bulunan kullanıcılar sadece cüzi bir ücret ödeyecek ve Temyiz Merkezi'nin kararı lehlerine olursa bu ücret iade edilecek.

Geçtiğimiz Şubat ayında tüm çevrimiçi platformlar için geçerli hale gelen AB Dijital Hizmetler Yasası, platformların içerik denetimi ve şeffaflık önlemleri almasını zorunlu kılıyor.

Avrupa Komisyonu şu ana kadar 25 online platformu ve arama motorunu, aylık 45 milyon aktif kullanıcı eşiğine ulaştıkları için "Çok Büyük Online Platformlar (VLOP)" olarak belirledi.

Komisyon en büyük 25 şirketin kurallara uyup uymadığını denetliyor, daha küçük olanlarla ise ulusal düzenleyiciler ilgileniyor.

AB yürütme organı şimdiye kadar çok sayıda bilgi talebinde bulundu ve AliExpress, Meta, TikTok ve X'in uyumluluğuna ilişkin soruşturmalar yürüttü.