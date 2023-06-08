Fitch: Çip savaşları Güney Kore’ye sıçrayacak

Fitch Ratings'in hazırladığı rapora göre, ABD-Çin arasındaki çip savaşı Güney Kore'nin teknoloji devlerini de olumsuz etkileyecek.

Zira Çin, üretim kapasitelerinin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Ancak uzun vadeli kesintiler olmamalı.

Yaptırımlar tedarik zincirini zora sokuyor

Güney Koreli teknoloji devleri Samsung Electronics ve SK Hynix, ABD'nin Çin'in gelişmiş yarı iletken çip ekipmanlarına erişimini engellemeye çalışması nedeniyle çeşitli risklerle karşı karşıya.

Analistlere göre Çin, Samsung'un toplam flash bellek yongası (NAND) üretim kapasitesinin yüzde 40'ını oluşturuyor. Ayrıca SK Hynix'in dinamik rastgele erişimli bellek (DRAM) çiplerinin yüzde 40-yüzde 50'sini ve NAND kapasitesinin yüzde 20'sini oluşturuyor.

ABD ekim ayında Çin'in yüksek teknolojili yarı iletken çipleri elde etme veya üretme erişimini kesmek için kapsamlı yaptırımlar uygulamaya soktu. Söz konusu yaptırımlar, Çin'in askeri yeteneklerini geliştirmek için yüksek teknolojili çipleri kullanma kabiliyetine ilişkin endişelerin artmasıyla ortaya çıktı. Hollanda ve Japonya'nın da Çin'i çip aktivitelerini mercek altına aldığı bildiriliyor.

Samsung Electronics ve SK Hynix dünya çapında en büyük iki bellek yongası üreticisi olup, ABD merkezli Micron üçüncü sırada yer alıyor. Bellek çipleri bilgisayarlarda, akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullanılan depolama aygıtları.

Pekin’den “Micron” misillemesi

Misilleme olarak görülen bir hamleyle Çin, mayıs ayında kritik bilgi altyapısında kullanılan Micron çiplerinin satışını yasakladı.

Fitch Ratings, Koreli Samsung ve SK Hynix şirketlerinin Çin'deki yüksek çip fiyatlarından faydalanabileceğinin altını çizdi. Ancak bu etki muhtemelen sınırlı kalacak. Micron'un bellek çiplerinin satışını Çin dışına yönlendirmesi halinde ise dengelenebilir. Uzmanlara göre bu durum küresel çip fiyatlarını düşürebilir.

Beyaz Saray'ın Güney Kore'ye, Micron'un Çin'deki boşluğunu kendi çip üreticilerinin doldurmasına izin vermemesi çağrısında bulunduğu bildirildi. Micron'un 2022 mali yılı raporuna göre, Micron'un gelirlerinin yaklaşık yüzde 10'u Çin'den geliyor.