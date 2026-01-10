Flört uygulamaları iş bulmanın yeni adresi oldu

İş başvurularında artık yapay zekânın da devreye girmesi, network yani “çevre” yapmayı daha etkili bir yöntem haline getirdi. İş arayan bazı kişiler, flört uygulamalarına üye olarak bağlantılarını buradan kurmaya yöneldi.

CV oluşturma platformu ResumeBuilder'ın anketine göre, kullanıcıların üçte biri flört uygulamalarını iş bulmak amacıyla kullandığını söylerken, yaklaşık her 10 kişiden biri de bu uygulamalara girme nedeninin iş bulmak olduğunu belirtiyor.

Ankete katılanların yüzde 66’sı, girmek istedikleri şirketlerde çalışan kişileri özellikle aradığını belirtirken, yüzde 75’i de hedefledikleri pozisyonlarda çalışanlarla bilinçli olarak eşleştiğini ifade ediyor.

ResumeBuilder.com’un Baş Kariyer Danışmanı Stacie Haller, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “İş arama sürecinin adeta bir korku filmine dönüştüğü ortamda, insanların öne çıkabilmesinin tek yolu çevre yapmak” değerlendirmesinde bulundu.

İş bağlantısı kuranların oranı dikkat çekici

Flört uygulamalarını iş amaçlı kullananların yüzde 88’i, bu yolla profesyonel bir bağlantı kurmayı başardığını söylüyor. Bu bağlantılar çoğunlukla mentorluk, kariyer tavsiyesi, mülakat fırsatı, iş ilanı bilgisi ya da referans şeklinde gerçekleşiyor.

Gizmodo'ya göre katılımcıların yüzde 37’si, bu sayede doğrudan iş teklifi aldığını belirtti.

Ankete katılanların yüzde 38’i, iş bulmak amacıyla bağlantı kurdukları kişilerle aynı zamanda romantik ya da fiziksel bir ilişki yaşadıklarını da açıkladı.

Yapay zekâ filtreleri

Şirketler artık başvuruları ön elemeden geçirmek için yapay zekâ sistemlerine başvuruyor. Bu sistemler, özgeçmişleri saniyeler içinde tarayarak şirketlere zaman kazandırsa da algoritmalara gömülü önyargılar nedeniyle sıkça eleştiriliyor.

Uzmanlara göre, yapay zekâ en nitelikli adayları seçmek için ideal bir araç olmazken, buna rağmen şirketler, yüksek işsizlik oranı, tek bir ilana gelen binlerce başvuru ve LinkedIn gibi platformların başvuruyu kolaylaştırması “eşitsizlik” riski artıyor.

Çevre yapmaya dayalı bir iş piyasası, aynı zamanda eşitsizlik riskini de beraberinde getiriyor. Bazı adaylar, zaten var olan sosyal ağları sayesinde bu süreçte belirgin bir avantaja sahip oluyor.

Ankete göre katılımcıların yüzde 42’si zorlu iş piyasası nedeniyle, yüzde 29’u çaresizlikten ya da kariyerinde ilerlemek için, yüzde 22’si ise başka hiçbir yerde çevre imkânı bulamadığı için flört uygulamalarına yöneldiğini söylüyor.

Flört uygulamaları

Araştırmaya göre, iş arayışı için tasarlanmamış olmalarına rağmen Tinder ve Bumble, bu amaçla en sık kullanılan uygulamalar arasında yer alıyor. Bununla birlikte, bazı platformlar bu ihtiyacı açıkça sahipleniyor.

Örneğin, yalnızca davetle girilebilen ve üyelik esasına dayanan Raya, kendisini “dünyanın dört bir yanından insanların bağlantı kurup işbirliği yapabildiği özel bir topluluk” olarak tanımlıyor. Uygulama çoğunlukla flörtle anılsa da kullanıcılar sektör, pozisyon ya da şirket bazlı aramalar yapabiliyor.