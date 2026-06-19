FlowX Summit 2026, iş dünyasını ‘Agentic AI’ çağına hazırlıyor

Global IT International ve Weoll ev sahipliğinde düzenlenen FlowX Summit 2026, teknoloji ve iş dünyasının dönüşüm liderlerini Four Seasons Hotel Bosphorus’ta bir araya getirdi. Yoğun ilgi gören zirvede Agentic AI (Ajan Yapay Zeka), dijital dönüşüm, geleceğin iş gücü modelleri ve yeni nesil liderlik yaklaşımları kapsamlı şekilde ele alındı.

Zirvede, yapay zekanın yalnızca operasyonları hızlandıran bir araç olmanın ötesine geçerek kurumların çalışma biçimlerini, karar alma mekanizmalarını ve organizasyon yapılarını nasıl dönüştürdüğü farklı perspektiflerle değerlendirildi.

Etkinlikte; Fütürist, Ekonomist ve Yazar Ufuk Tarhan, Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) Kurucusu Halil Aksu, Teknoloji ve Sürdürülebilirlik İletişimcisi Dr. Sertaç Doğanay, Global IT Genel Müdür Yardımcısı Burak Akusta ve Global IT International CEO’su Nuri Selçuk gibi sektörün öncü isimleri konuşmacı olarak yer alarak yapay zeka çağında yeni iş gücü modellerini ve rekabet stratejilerini tartıştı.

“Yeni dönem: Üretken yapay zekadan Agentic AI’a geçiş”

FlowX Summit 2026’nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Global IT International Genel Müdür Yardımcısı Burak Akusta, yapay zekada yeni dönemin üretken yapay zekadan (Generative AI) Agentic AI’a geçişle başladığını belirtti. Akusta, kurumların artık yalnızca teknolojiyi kullanan değil, insan ve yapay zeka ajanlarının birlikte çalıştığı organizasyonlara dönüşeceğini ifade etti.

Akusta, Agentic AI’ın temel farkını şu sözlerle anlattı:

“Artık yapay zekaya tek tek komut veren değil, hedef tanımlayan bir döneme giriyoruz. Agentic AI; hedefi anlayan, planlayan, görevleri dağıtan ve süreci uçtan uca yönetebilen bir yapıya sahip. Bu dönüşüm iş yapış biçimlerini yeniden tanımlıyor.”

“Yeni iş gücü modeli: İnsan ve yapay zeka birlikte”

Akusta, Agentic AI’ın yalnızca otomasyon değil, aynı zamanda organizasyon yapılarında köklü bir dönüşüm anlamına geldiğini vurguladı. Gelecekte çalışanların yalnızca iş yapan kişiler değil, yapay zeka ajanlarını yöneten ve denetleyen profesyonellere dönüşeceğini ifade eden Akusta, “Gelecekte yöneticilerin başarısı ekiplerindeki kişi sayısıyla değil, insan ve yapay zeka ekiplerini birlikte ne kadar etkin yönettikleriyle ölçülecek” dedi.

Yapay zeka yatırımlarında en yaygın hatanın yalnızca araçlara odaklanmak olduğunu belirten Akusta, asıl rekabet avantajının veri altyapısı, yeniden tasarlanmış süreçler ve kurumsal kültürden geldiğini söyledi. Ayrıca Google Workspace ve Gemini’ın sunduğu yapay zeka yeteneklerinin Weoll’un süreç orkestrasyonu yaklaşımıyla birleşmesinin kurumlara uçtan uca önemli avantajlar sağladığını vurguladı.

“Verimlilik tuzağına dikkat”

Şirketlerin önemli bir bölümünün yapay zekayı yalnızca mevcut süreçleri hızlandırmak için kullandığını belirten Akusta, bunun uzun vadeli bir rekabet avantajı yaratmadığına dikkat çekti. Akusta, “Yapay zeka çağında kazanan, en çok ajanı kuran değil; ajanlarını en iyi yöneten ve bunu gerçek bir değer dönüşümüne bağlayan kurum olacak” dedi.

Akusta ayrıca şirketlerin yalnızca “neyi otomatikleştirebiliriz?” sorusuna değil, “işimizi yapay zeka etrafında yeniden tasarlasaydık nasıl olurdu?” sorusuna da odaklanması gerektiğini vurguladı.

FlowX Summit 2026, gün boyu süren oturumların ardından gerçekleştirilen networking buluşmalarıyla tamamlandı. Zirve, Agentic AI odağında şekillenen içerikleriyle yapay zeka çağında iş dünyasının dönüşümüne yönelik yeni iş birliklerinin ve stratejik fikir alışverişlerinin gelişmesine zemin hazırladı.