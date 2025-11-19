ForInvest InvestTech Summit: Yapay zekâ yatırım dünyasını köklü şekilde yeniden yazıyor

CEM ALİ ÇİNKILIÇ

Ekonomim.com’un basın sponsoru olduğu, yatırım teknolojileri alanında Türkiye’nin en köklü şirketlerinden ForInvest’in düzenlediği üçüncü ForInvest InvestTech Summit, bu yıl “Yatırımda Yeni Çağ: Yapay Zeka”temasıyla finans ve teknoloji dünyasının uzmanlarını buluşturdu.

Geleceğin yatırım davranışlarını şekillendirecek yapay zekâ çözümlerinin masaya yatırıldığı zirvede, sektörün dönüşüm rotası detaylı şekilde tartışıldı. Açılış konuşmasını yapan ForInvest CEO’su Serra Berkol, yapay zekânın finans ve yatırım dünyasında köklü bir dönüşüm başlattığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Yapay zeka, tıpkı matbaanın okuma alışkanlığını dönüştürerek bir çağı başlatması gibi, bir teknolojiden çok daha fazlası haline geldi ve yatırım dünyasının alışkanlıklarını, reflekslerini ve çalışma biçimlerini kökten değiştiriyor, yeniden şekillendiriyor.”

‘Bir çağ değişimini tetikleyen altı koşul aynı anda gerçekleşiyor’

Berkol, yapay zekânın kurumların alışkanlıklarını yeniden şekillendirdiğini belirterek bir çağ değişiminin altı temel koşulla aynı anda ortaya çıktığını dile getirdi. Bu koşulları şu şekilde sıraladı:

Yeni hız standardı: Günler süren analizlerin dakikalara, hatta saniyelere inmesi risk ve fırsat yönetiminde yeni bir çağ başlatıyor. Erişimin demokratikleşmesi: Daha önce yatırım dünyasına mesafeli duran ya da yüksek eşikler nedeniyle sisteme giremeyen bireyler, artık çok daha düşük bariyerlerle yatırım yapabiliyor. Bu, finansın geleceğinin daha kapsayıcı, daha adil ve daha geniş bir toplumsal tabana oturacağı bir dönemin kapılarını açıyor.

Maliyetlerin azalması, verimliliğin artması: Yapay zeka, operasyonel süreçleri daha verimli ve hatasız hale getirirken, rutin işler otomatikleşiyor, ekipler daha stratejik işlere odaklanabiliyor.

Arayüz devrimi: Arama motorlarından doğal dil arayüzlerine geçiş kullanıcı deneyimini baştan tanımlıyor. Öğrenen sistemlerin güçlenmesi: Yatırımcıya daha isabetli öneriler sunuyor, kurumlara daha doğru risk analizi yapma imkânı tanıyor.

Otonomi ve yetki devri: Yapay zekâ belirli çerçevelerde görev alabilen bir icra katmanına dönüşüyor. Berkol, özellikle anlık kararların kritik olduğu yatırım işlemlerinde bu dönüşümün büyük avantaj sağladığını söyledi.

ForMind ilk kez tanıtıldı

35 yıllık yolculuklarında yatırım teknolojilerinin her kırılma anında öncü olduklarını belirten Berkol, zirvede “yatırımın yeni zekası” olarak tanımladıkları yapay zeka platformu ForMindı ilk kez ilk kez tanıtmanın heyecanını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Sadece teknolojiyi takip eden değil, onu şekillendiren bir kuruluşuz. 35 yıllık yolculuğumuz boyunca yatırım teknolojilerinin her kırılma anında öncü olduk. Bugün de aynı kararlılıkla yapay zekâ çağının altyapısını kuruyor, ürünlerimizi bu vizyonla geliştiriyor ve ekosisteme sürdürülebilir değer katıyoruz. Bu zirvede, yalnızca bugünü değil, yatırım teknolojilerinin önümüzdeki on yılını konuşuyoruz. Zirvede ilk kez tanıttığımız yapay zeka platformumuz ForMind’ın da bu dönüşümün önemli bir parçası olacağına inanıyoruz."

Yatırımda yapay zekanın geleceği panellerde tartışıldı

Tüm gün süren etkinlikte toplamda 9 panel ve konuşma gerçekleştirildi. ForInvest CEO'su Serra Berkol Erciyes'in açılış konuşmasının ardından Ipsos Türkiye Genel Müdürü Sidar Gedik, 'Yapay Zeka Algı Haritası: Küresel Trendler, Yerel Yansımalar' başlığı altında bir konuşma yaparken, 'ForMind: Yatırımın Yeni Zekası' başlıklı panele ForInvest CTO'su Abidin Sunar ve ForInvest Teknoloji Direktörü Hakan Çelik katıldı.

'Yapay Zeka Merkezli Nasıl Olunur: Bir Kurumun Dönüşüm Yolculuğu' panelinde konuşmacı olarak ForInvest Yapay Zeka ve İnovasyon Lideri Emre Toprak ve Mona Co-Kurucusu Yağız Poyraz yer aldı. AWS Field CTO- Gen AI & Agentic AI Faraz Shafiq, 'AI Trends and Industry Outlook' (Yapay Zeka Trendleri ve Endüstri Görünümü) konusunda görüşlerini aktarırken, moderatörlüğünü İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Atilla Dikbaş'ın yaptığı 'Yapay Zeka Girişim Ekosistemini Nasıl Dönüştürüyor?' başlıklı panelde Commencis Kurucusu ve CEO'su Fırat İşbecer, TFI CTO'su Erman Karaca ve Rasyonet Ürün ve Gelişim Direktörü İhsan Dehmen konuşmacı olarak yer aldı. 'Merkeziyetsiz Yapay Zeka' panelinde ise FODER & SEPAM Yönetim Kurulu Üyesi İskender Ada ve BlockchainIST & BAU Araştırmacısı, Yazar Turan Sert görüşlerini aktardı. Outrun Kurucusu Elbruz Yılmaz'ın moderatörlüğündeki 'The Future of Digital Assets for Banks and Financial Institutions' (Bankalar ve Finans Kuruluşları için Dijital Varlıkların Geleceği) başlıklı panelde konuşmacı olarak Coinbase Kurumsal Satışlar Eş Başkanı James Morek ve DLT Finance Ortaklıklar Kıdemli Direktörü Jan Kuhne hazır bulundu. 'Yapay Zeka ile Hayata Geçen Başarı Hikayeleri' panelinde ise ForInvest CSO'su Fatmanur Arıcı moderatörlüğü üstlendi, ForInvest CTO'su Abidin Sunar, Ak Yatırım Dijital Kanallar ve Pazarlama Bölüm Başkanı Çağan Atlan, Fibayatırım Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ebru Şengül Atasoy, Fibabanka Bireysel IBMB IT Müdürü Ercan Alkan ve Akbank Yatırım Teknolojileri Müdürü Öner Özdemir panelist olarak yer aldı. Stratejist Perihan Tantuğ'un moderasyonundaki 'Uluslararası Piyasalar ve Yapay Zeka' panelinde de İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Şant Manukyan görüşlerini aktardı.