Foxconn’dan Apple’a dev yatırım

ABD ambargoları ve Çin'de yaşanan kısıtlamalar nedeniyle Apple dahil olmak üzere birçok üretici odağını Hindistan pazarına çevirdi. Bu bağlamda Foxconn ve üretim ortakları ile görüşmelere başlayan Apple, Hindistan'ın üretimdeki ağırlığını artırmayı planlıyor.

Apple tedarikçilerinden Foxconn, Hindistan'da kurulan Apple tesisi için bir yatırıma imza attı.

Foxconn, Hindistan'ın Telangana eyaletinde inşa edilen üretim tesisi için çalışmalarını sürdürüyor. Kısa süre yapılan açıklamada ise Telangana'nın BT bakanı, Foxconn'un bölgeye 500 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Yeni haber, Apple'ın Karnataka eyaletinde kendi üretim tesisini kurma planları ile eş zamanlı olarak duyuruldu.

Bildirilenlere göre bu yatırım, ülkenin üretim kapasitesini artıracak ve teknoloji sektörüne daha fazla yatırım çekecek. Yerel olarak iPhone üretmeyi planlayan tesisin yaklaşık 100.000 iş yaratması bekleniyor.