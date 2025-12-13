FT’nin Yılın Kişisi seçtiği Nvidia CEO'su Jensen Huang kim?

Dünyanın önce gelen çip üreticilerinden Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang, Financial Times (FT) tarafından 2025 Yılın Kişisi seçildi.

Yapay zekâ (AI) yöneticileri yılın en etkili isimleri olarak öne çıkarken, FT, Huang’a bu ünvanı, “iş ve finans dünyalarını kasıp kavuran yapay zekâ çılgınlığındaki” rolü nedeniyle verdiğini açıkladı.

Huang, Nvidia’yı durdurulamaz bir yükselişle dünyanın en değerli halka açık şirketi konumuna taşıyan lider olarak öne çıkıyor. Nvidia ayrıca 4 trilyon dolar (3,4 trilyon euro) eşiğini aşan ilk şirket olma unvanını da taşıyor.

Nvidia’nın ultra güçlü yapay zekâ çipleri, küresel yapay zekâ hâkimiyeti yarışında en çok rağbet gören ürünlerin başında geliyor. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanında yeni teknoloji altyapısı kurma yönündeki bugüne kadarki en büyük hamlelerden birine dayanak oluşturuyor.

FT’nin duyurusu, TIME dergisinin “Yapay Zekânın Mimarları”nı Yılın Kişisi ilan ettikten sonra geldi. Bu seçime OpenAI CEO’su Sam Altman, xAI CEO’su Elon Musk ve Huang’ın da aralarında olduğu büyük AI şirketlerinin yöneticileri dâhil edildi.

Jensen Huang kim?

Tayvan doğumlu Huang, çocuk yaşta ailesiyle ABD’ye taşındı ve Stanford Üniversitesi’ne devam ettikten sonra sonunda Kaliforniya’ya yerleşti.

30 yaşındayken San Francisco Körfez Bölgesi’nde elektrik mühendisi olarak çalışıyordu. Bu sırada iki arkadaşıyla birlikte Nvidia’yı ortaklaşa kurdu. Amaçları, video oyunları için bilgisayar grafiğini devrim niteliğinde değiştirecek bir grafik işlem birimi (GPU) geliştirmekti.

Huang, Nvidia ile birçok fırtınayı atlattı; rotayı korudu ve erken dönemde riskli ama akıllı hamleler yaptı.

Geleneksel çip tasarımlarının mikroişlemcilerin artan taleplerine sonunda yetişemeyeceğini; Nvidia’nın oyun çiplerinin ise bu yeni dönemde şirkete üstünlük sağlayacağını düşünüyordu.

Riskli tercih, meyvesini verdi; zira Nvidia’nın çipleri artık ChatGPT ve görsel üreticiler gibi güçlü AI sistemlerini eğitmek için kullanılan başlıca donanım. Google, Microsoft ve OpenAI gibi şirketler, AI modellerinde Nvidia’nın çiplerini kullanıyor.

Huang, Nvidia’yı “tarihin en etkili teknoloji şirketlerinden biri” olarak nitelendirerek şunları söylüyor:

“Geliştirmemiz 30 yılımızı alan bilgisayar tekniği, şimdi bilgi işlem alanının tamamını köklü biçimde değiştiriyor.”