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Fujitsu, 10 bin kübitlik kuantum bilgisayar için harekete geçti

Japon teknoloji firması Fujitsu, 10.000 kübit kapasiteli süperiletken kuantum bilgisayar geliştirme hedefi doğrultusunda araştırma ve geliştirme çalışmalarına resmen başladı.

Haber Merkezi
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Fujitsu, 10 bin kübitlik kuantum bilgisayar için harekete geçti
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Projenin, 2030 mali yılı sona ermeden tamamlanması planlanıyor. Geliştirilecek sistem, 250 mantıksal kübit kapasitesine sahip olacak ve Fujitsu tarafından geliştirilen "STAR mimarisi" adlı erken evre hataya dayanıklı kuantum hesaplama altyapısını temel alacak.

Pratik kuantum uygulamaları hedefleniyor

Fujitsu’nun geliştirmeyi planladığı kuantum bilgisayar, özellikle malzeme bilimi gibi alanlarda karmaşık simülasyonları gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olacak. Bu kapsamda şirket, performans ve ölçeklenebilirliğe odaklanan çeşitli teknik alanlarda kritik teknolojilerin geliştirilmesine ağırlık verecek. Amaç, pratik kuantum hesaplamanın sanayi uygulamalarına entegre edilmesini sağlamak.Fujitsu, 10 bin kübitlik kuantum bilgisayar için harekete geçti - Resim : 1

Gelecekteki sistem planları

Donanımhaber'in aktardığı bilgilere göre şirket, 10.000 kübitlik sistemin tamamlanmasının ardından, 2030 mali yılından itibaren süperiletken ve elmas spin tabanlı kübit teknolojilerinin entegrasyonu üzerine çalışmalar başlatacak. Bu doğrultuda, 2035 mali yılına kadar 1.000 mantıksal kübit kapasitesine sahip yeni bir kuantum sistem geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, bu süreçte birden fazla kuantum bit çipinin birbirine bağlanması da değerlendirilecek.

Proje NEDO liderliğinde yürütülüyor

Fujitsu, Japonya’nın Enerji ve Endüstriyel Teknoloji Geliştirme Kurumu (NEDO) liderliğinde yürütülen projenin ana katılımcılarından biri olacak. Şirket aynı zamanda, yüksek performanslı bilgisayar altyapısı için FUJITSU-MONAKA işlemci ailesinin yeni neslini geliştiriyor. Bu işlemcilerin, Japonya’nın süper bilgisayarı FugakuNEXT’i desteklemesi planlanıyor.

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