Fuzul Tech'ten yeni nesil çözümler

Fuzul Holding Finansal İştirakler Grup Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, bu dönüşümün önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Teknoloji artık sadece belirli sektörlerle sınırlı bir araç değil; iş dünyasının, günlük hayatın ve küresel ekonominin merkezine yerleşen bir dönüşüm gücü haline geldi. Dijitalleşme, yapay zeka, büyük veri ve güvenlik teknolojileri, hem finans hem de perakende, gayrimenkul, sağlık ve mobilite gibi birçok sektörde iş yapış biçimlerini yeniden şekillendiriyor. Teknokent ekosistemleri, bu dönüşümün hızlanmasını sağlayan merkezler olarak öne çıkıyor. Akademik araştırmalara erişim, sektör profesyonelleriyle iş birlikleri ve regülasyon süreçlerine yönelik sağlanan destek, şirketlerin yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmesini kolaylaştırıyor.”

Finansal güvenliğin giderek daha kritik hale geldiğine dikkat çeken Mehmet Akif Eroğlu, Rubikpara’nın dijital ödeme altyapısını daha güvenli ve verimli hale getirmek için yapay zeka tabanlı dolandırıcılık tespit sistemleri, işlem güvenliği çözümleri ve veri analitiği tabanlı risk yönetimi gibi alanlarda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

“Geleceğin Teknolojilerini Bugünden Şekillendiriyoruz”

Teknolojinin artık tüm iş süreçlerinin merkezinde yer aldığını belirten Mehmet Akif Eroğlu, Fuzul Tech’in bu doğrultuda attığı adımları şöyle özetledi:

“Dijital çağda rekabet edebilmek için yalnızca teknolojiyi takip etmek yeterli değil, aynı zamanda onu doğru alanlarda etkin bir şekilde kullanmak gerekiyor. Teknoloji odaklı iş modelleri geliştirmek, müşteri beklentilerine uygun çözümler üretmek ve güvenlik standartlarını en üst seviyeye çıkarmak, şirketlerin sürdürülebilir büyümesi için kritik öneme sahip. Biz de Fuzul Tech olarak, geleceğin teknolojilerini bugünden şekillendirmeye odaklanıyor ve teknokent ekosisteminin sunduğu imkânlarla bu dönüşümü hızlandırıyoruz.”

Fuzul Tech, inovasyon odaklı yaklaşımıyla teknoloji çözümleri üretmeye, sektör bağımsız bir şekilde dijital dönüşümü destekleyen projeler geliştirmeye ve yeni nesil teknolojilere yatırım yaparak iş dünyasının geleceğini şekillendirmeye devam edecek.