BAE'li Khazna Veri Merkezleri, Türkiye’ye yatırım yapmaya hazırlanıyor

Duyuru, Türkiye’de yapay zekâya olan ilginin ve yatırımların devam ettiği bir dönemde yapıldı. Stanford Üniversitesi’nin 2025 Yapay Zekâ Endeksi’ne göre, Türkiye’de 2016 ile 2024 yılları arasında yapay zekâ alanındaki yetenek yoğunluğu yüzde 198 arttı. Açıklama aynı zamanda, 2023 yılında BAE ile Türkiye arasında 50 milyar doları aşan değerde çeşitli mutabakat ve stratejik anlaşmaların imzalanmasının ardından gelmesi açısından da önem taşıyor.

Khazna, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir dijital altyapılar sunarak geleceğin ekonomilerinin temelini atıyor

Dünyanın en hızlı büyüyen hiper ölçekli veri merkezi ağlarından birine sahip olan Khazna, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir dijital altyapılar sunarak geleceğin ekonomilerinin temelini atıyor. Khazna, geleceğin ekonomisine güç veren yeni nesil, yapay zekâ destekli uygulamalar için gerekli olan yüksek yoğunluklu bilgi işlem gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış veri merkezleriyle hükümetlerin, işletmelerin ve toplumların dijital çağda gelişmesini sağlıyor.

Ankara’da kurulacak yeni veri merkezi, yapay zekâdan bulut çözümlerine ve diğer kritik uygulamalara kadar çeşitli iş yüklerini barındırabilecek esneklikte tasarlanacak. İlk aşama bulut odaklı bir yapıya sahip olacak şekilde planlanan tesismodüler yapısıyla, farklı teknolojik ihtiyaçlara göre genişletilebilecek ve uyarlanabilecek, böylece gelecekteki yenilikleri güçlü bir şekilde destekleyecek.

Khazna'nın diğer tesislerinde olduğu gibi Ankara'daki yeni veri merkezi de operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkaracak şekilde inşa edilecek. Yenilikçi tasarım, enerji verimliliğini artırmak ve çevresel etkiyi en aza indirmek için gelişmiş özellikler içeriyor. Bunlar arasında, Hidroflorokarbon (HFC) içermeyen düşük Küresel Isınma Potansiyeline (GWP) sahip soğutucuların kullanımı, güneş fotovoltaik (PV) panellerinin entegrasyonuve düşük karbonlu ve geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı yer alıyor. Tesis ayrıca güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin kullanımını araştıracak ve mümkün olan yerlerde serbest soğutma kullanımını en üst düzeye çıkaracakyüksek verimli adyabatik soğutucular kullanacak. Tasarımda ayrıca atık suyun yeniden kullanımına yönelik sistemler ve tesisin karbon ayak izini daha da azaltacak şekilde hidrojenlenmiş bitkisel yağ (HVO) yakıtıyla çalışabilen jeneratörler de yer alacak.

Khazna Veri Merkezleri CEO'su Hassan Alnaqbi konuyla ilgili açıklamasında, “Türkiye’nin yapay zekâyı odağına alarak ileri düzey bir ekonomi inşa etme yolundaki çalışmalarını desteklemekten büyük gurur duyuyoruz. Bu hedef için gerekli altyapının temelini oluşturmayı da amaçlıyoruz.Bu veri merkezinin Türkiye’nin etkileyici ekonomik büyümesine katkıda bulunacağına, inovasyonu teşvik edeceğine ve dijital dönüşümü hızlandıracağına inanıyoruz.” dedi.

“Khazna Veri Merkezleri’nin Türkiye’ye yatırımı, ülkelerimiz arasındaki derinleşen bağların bir göstergesi"

BAE'nin Türkiye Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri ise şunları söyledi:

“Khazna Veri Merkezleri’nin Türkiye’ye genişlemesi, ülkelerimiz arasındaki derinleşen bağların bir göstergesi. Türkiye ile ilişkiler, BAE’nin ortaklıklarını güçlendirme, ilişkilerini genişletme ve tüm alanlarda iş birliği köprülerini pekiştirme stratejisi açısından büyük önem taşımaktadır.”

2025 yılının ikinci çeyreğindebir ana yükleniciyi görevlendirmeyi planlayan Khazna, tesisin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye yatırım yapmaya ve veri merkezi ağını genişletmeye devam etmeyi de amaçlıyor.





